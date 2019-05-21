Театр Российской Армии едет с гастролями в Крым

Театр Армии с 3 по 12 июня 2019 года посетит города: Симферополь, Севастополь, Ялту и Херсонес.

Для гастролей отобрали пять спектаклей, которые с овациями принимают московские зрители: "Главная роль", "Венеция в снегу", "Дом под снос", "Завещание целомудренного бабника" и "Саня, Ваня, с ними Римас".

На сцене Драматического театра им. Лавренева в Севастополе покажут все пять спектаклей гастрольного репертуара.

Комедия современного французского драматурга Жиля Дирека "Венеция в снегу" в постановке Татьяны Морозовой. Это история о любви и о том, что мы счастливы, когда остаемся самими собой, а не становимся "средним полом". Это возможность пережить те эмоции и романтику, которые никогда не могут случиться в виртуальной реальности, даже если все это кажется просто милыми глупостями.

"Дом под снос" об отношениях между людьми, о штампах, закомплексованности и доброте. В Театре Российской Армии этот спектакль поставил режиссер Андрей Бадулин. Волею судьбы в одной квартире оказываются два разных пожилых человека из параллельных вселенных. Она — учительница (народная артистка РСФСР Алина Покровская), он — железнодорожник (заслуженный артист России Сергей Колесников).

В Государственном академическом театре в Симферополе и в Ялтинском театре им. Чехова зрители увидят спектакль "Главная роль". Это яркая комедия о всепоглощающей материнской любви к единственному сыну, который вырос, женился, но так и остался смыслом жизни мамы — женщины харизматичной и артистичной. Классический конфликт поколений превращается в увлекательное действо, настоящий театральный праздник с акробатическими трюками, латиноамериканскими танцами и, конечно, музыкой. Роль матери исполняет Ольга Богданова.

Лирическая комедия о стареющем Дон Жуане "Завещание целомудренного бабника" в постановке Андрея Бадулина. История имеет удивительную развязку и дает возможность взглянуть на Дон Жуана с совершенного нового ракурса.

И спектакль "Саня, Ваня, с ними Римас" — очень теплая, добрая, смешная, горькая история, полная любви к родной земле и русской деревне.

"Наша труппа выезжает в Крым с гастролями не впервые, но в этот раз у нас очень плотный график, труппа посетит несколько городов, гарнизоны. Мы везем спектакли, которые уже высоко оценены зрителями и критиками в Москве. Надеемся, что они будут иметь успех и у крымских зрителей", — сказал главный режиссер Театра Армии Борис Морозов.