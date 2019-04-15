"Этот безумец Платонов": чеховская тоска по идеалам

20 апреля на малой сцене театра Российской Армии спектакль "Этот безумец Платонов" (комедия в двух действиях, 16+).
"Безотцовщина" (известная еще как "Пьеса без названия", или "Платонов") — первая юношеская пьеса Чехова, написанная им в 18 лет и напечатанная лишь в 1923 году, уже после смерти драматурга.
Действие происходит в имении генеральши Войницевой в конце ХIХ века. Сельский учитель Платонов — противоречивая натура, циник, ловелас, любимец женщин, вызывающий зависть и раздражение мужчин. Он — тонко чувствующая натура и герой нашего времени, которому не находится применения.
Чеховские герои здесь еще не научились сдерживаться и говорить между строк. Они, как и автор, молоды, темпераментны, импульсивны.
"Мы живем в переломную эпоху между веком утерянной веры и веком веры, еще не найденной. Чеховская тоска не была тоской по разбитым идеалам, она была тоской по новым идеалам. В нас сидит желание приклеить этикетку — хороший или плохой. Чеховская драматургия делает из этого желания мыльный пузырь, ставя другой, гораздо более важный вопрос: как относится тот или иной человек к моральным проблемам своего времени, в какой мере важно для него то, что называется "общей идеей" в жизни, как отражается отсутствие этой "общей идеи" в его существовании и что означает для человека окружающее его общество. Главное в Платонове — это его живая совесть, которая не дает ему покоя", — слова режиссера спектакля народного артиста Российской Федерации Александра Бурдонского.
Фотограф: Валерий Сидельников
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
МИД Польши объяснил свое решение тем, что на борту судна находятся курсанты крымского учебного заведения.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Эквадор выдал Джулиана Ассанжа, а выдаст ли Россия Эдварда Сноудена? Почему бы и нет?