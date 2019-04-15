"Этот безумец Платонов": чеховская тоска по идеалам

20 апреля на малой сцене театра Российской Армии спектакль "Этот безумец Платонов" (комедия в двух действиях, 16+).

"Безотцовщина" (известная еще как "Пьеса без названия", или "Платонов") — первая юношеская пьеса Чехова, написанная им в 18 лет и напечатанная лишь в 1923 году, уже после смерти драматурга.

Действие происходит в имении генеральши Войницевой в конце ХIХ века. Сельский учитель Платонов — противоречивая натура, циник, ловелас, любимец женщин, вызывающий зависть и раздражение мужчин. Он — тонко чувствующая натура и герой нашего времени, которому не находится применения.

Чеховские герои здесь еще не научились сдерживаться и говорить между строк. Они, как и автор, молоды, темпераментны, импульсивны.

"Мы живем в переломную эпоху между веком утерянной веры и веком веры, еще не найденной. Чеховская тоска не была тоской по разбитым идеалам, она была тоской по новым идеалам. В нас сидит желание приклеить этикетку — хороший или плохой. Чеховская драматургия делает из этого желания мыльный пузырь, ставя другой, гораздо более важный вопрос: как относится тот или иной человек к моральным проблемам своего времени, в какой мере важно для него то, что называется "общей идеей" в жизни, как отражается отсутствие этой "общей идеи" в его существовании и что означает для человека окружающее его общество. Главное в Платонове — это его живая совесть, которая не дает ему покоя", — слова режиссера спектакля народного артиста Российской Федерации Александра Бурдонского.

Фотограф: Валерий Сидельников