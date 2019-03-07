Выставка "Золото великой степи" начинает свое мировое турне в Москве

В Государственном центральном музее современной истории России начинает свою работу казахстанская выставка "Золото великой степи". Организаторы выставки — посольство Республики Казахстан в РФ, а также акимат Восточно-Казахстанской области и Восточно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей. Из более чем 25 тыс. экспонатов самым интересным для посетителей выставки, безусловно, станет реконструкция облика "золотого человека", жившего в VII-VIII вв. до н. э.
Термин "золотой человек" появился в мировой археологии после того, как в 1969 году на территории нынешней Республики Казахстан был найдено великолепно сохранившееся захоронение древнего вождя, чьи одежды были щедро расшиты золотыми украшениями тонкой работы. Этот "золотой человек" стал символом независимого Казахстана и сегодня широко известен в мире. Но, как оказалось, на этом находки, сравнимые по масштабу с открытием гробницы египетского фараона Тутанхамона, в Казахстане только начались. Серьезная поддержка исторической науки со стороны казахского государства дает свои плоды. Всего сейчас уже найдено шесть "золотых людей".
Так, "Золотой человек" с нынешней выставки, который сейчас впервые представлен широкой публике, обнаружен в 2003 году в Берельских курганах (которые еще часто называют Долиной Царей) Восточного Казахстана экспедицией во главе с известным казахстанским археологом Абдешем Толеубаевым, профессором Казахского национального университета им. Аль-Фараби.
Реконструкция этой находки заняла достойное место в ряду "золотых людей" Казахстана. По мнению археологов, этот представитель сакской знати был вождем, или даже царем. Богатейшие ювелирные украшения, конская упряжь, оружие, найденные в захоронении, позволяют сделать такой вывод. Золотые украшения в знаменитом "зверином стиле" полновесны, изготовлены методом литья, глаза, уши, ноздри, копытца золотых архаров и оленей — вставки из прекрасно сохранившейся бирюзы. В этом же захоронении найдена пятиконечная звезда с лучами из лазурита — символ власти.
Стоит отметить, что первое представление важнейших казахстанских археологических находок именно в Москве становится доброй традицией. Год назад именно в Москве началось международное "турне", когда тот самый первый "золотой человек" — символ Казахстана, в рамках выставочного проекта "Шествие Золотого человека по музеям мира", отправился покорять Азию, Европу и Америку. Во многом это происходит еще и потому, что, как отмечают ученые, у России и Казахстана — общее историческое и археологическое пространство.
Древние народы "не считались" с государственными границами современных стран, и оставляли нам в наследство памятники там, где им было удобнее. Сотрудничество археологов Казахстана и России позволяет оперативно делиться информацией и опытом, и выстраивать объективную картину истории народов наших стран. Российские ученые принимают активное участие в обработке археологических материалов, полученных казахстанскими коллегами.
Поэтому не случайно накануне открытия выставки казахстанские археологи Абдеш Толеубаев и Зейнолла Самашев выступили с лекциями перед студентами исторического факультета МГУ на кафедре археологии. Доктор исторических наук, профессор Зейнолла Самашев, рассказал о находках прошедшего археологического сезона 2018 года — в долине Елеке Сазы найден еще один "золотой человек", предположительно, юноша 17-18 лет. Так что в перспективе — новые выставки из Казахстана.
На представленных профессором Самашевым фотографиях — золотые нашивки на одежду, килограммовая золотая шейная гривна, кинжал в золотых ножнах, колчан со стрелами, наконец, тысячи золотых бусинок, изготовленных по технологии микропайки, которую восстановить сегодня пока не представляется возможным. Особо стоит отметить, что уникальные по красоте и сложности исполнения металлические и ювелирные изделия древних кочевников — это "местное производство". Точно такое же по качеству и химическому составу золото добывали в Восточном Казахстане и до нашей эры, и в наши дни. Как древним металлургам удавалось создавать подобные артефакты — еще предстоит исследовать специалистам России и Казахстана. После лекции в МГУ Асем Нусупова, заместитель акима Восточно-Казахстанской области, пригласила российскиx коллег на ежегодную научно-практическую конференцию "Алтай — колыбель тюркского мира", которая пройдет в августе 2019 года.
Выставку "Золото Великой степи" в Музее современной истории России можно будет посетить в период с 6 по 25 марта 2019. Далее она отправится в Стамбул, Будапешт, Кембридж. Золотой эквивалент Великой степи везде находит достойный прием.
Алла Бурцева
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Всемирный Банк и Большая Семерка призвали официальный Киев активизировать усилия по борьбе с коррупцией.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.