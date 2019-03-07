Выставка "Золото великой степи" начинает свое мировое турне в Москве

В Государственном центральном музее современной истории России начинает свою работу казахстанская выставка "Золото великой степи". Организаторы выставки — посольство Республики Казахстан в РФ, а также акимат Восточно-Казахстанской области и Восточно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей. Из более чем 25 тыс. экспонатов самым интересным для посетителей выставки, безусловно, станет реконструкция облика "золотого человека", жившего в VII-VIII вв. до н. э.

Термин "золотой человек" появился в мировой археологии после того, как в 1969 году на территории нынешней Республики Казахстан был найдено великолепно сохранившееся захоронение древнего вождя, чьи одежды были щедро расшиты золотыми украшениями тонкой работы. Этот "золотой человек" стал символом независимого Казахстана и сегодня широко известен в мире. Но, как оказалось, на этом находки, сравнимые по масштабу с открытием гробницы египетского фараона Тутанхамона, в Казахстане только начались. Серьезная поддержка исторической науки со стороны казахского государства дает свои плоды. Всего сейчас уже найдено шесть "золотых людей".

Так, "Золотой человек" с нынешней выставки, который сейчас впервые представлен широкой публике, обнаружен в 2003 году в Берельских курганах (которые еще часто называют Долиной Царей) Восточного Казахстана экспедицией во главе с известным казахстанским археологом Абдешем Толеубаевым, профессором Казахского национального университета им. Аль-Фараби.

Реконструкция этой находки заняла достойное место в ряду "золотых людей" Казахстана. По мнению археологов, этот представитель сакской знати был вождем, или даже царем. Богатейшие ювелирные украшения, конская упряжь, оружие, найденные в захоронении, позволяют сделать такой вывод. Золотые украшения в знаменитом "зверином стиле" полновесны, изготовлены методом литья, глаза, уши, ноздри, копытца золотых архаров и оленей — вставки из прекрасно сохранившейся бирюзы. В этом же захоронении найдена пятиконечная звезда с лучами из лазурита — символ власти.

Стоит отметить, что первое представление важнейших казахстанских археологических находок именно в Москве становится доброй традицией. Год назад именно в Москве началось международное "турне", когда тот самый первый "золотой человек" — символ Казахстана, в рамках выставочного проекта "Шествие Золотого человека по музеям мира", отправился покорять Азию, Европу и Америку. Во многом это происходит еще и потому, что, как отмечают ученые, у России и Казахстана — общее историческое и археологическое пространство.

Древние народы "не считались" с государственными границами современных стран, и оставляли нам в наследство памятники там, где им было удобнее. Сотрудничество археологов Казахстана и России позволяет оперативно делиться информацией и опытом, и выстраивать объективную картину истории народов наших стран. Российские ученые принимают активное участие в обработке археологических материалов, полученных казахстанскими коллегами.

Поэтому не случайно накануне открытия выставки казахстанские археологи Абдеш Толеубаев и Зейнолла Самашев выступили с лекциями перед студентами исторического факультета МГУ на кафедре археологии. Доктор исторических наук, профессор Зейнолла Самашев, рассказал о находках прошедшего археологического сезона 2018 года — в долине Елеке Сазы найден еще один "золотой человек", предположительно, юноша 17-18 лет. Так что в перспективе — новые выставки из Казахстана.

На представленных профессором Самашевым фотографиях — золотые нашивки на одежду, килограммовая золотая шейная гривна, кинжал в золотых ножнах, колчан со стрелами, наконец, тысячи золотых бусинок, изготовленных по технологии микропайки, которую восстановить сегодня пока не представляется возможным. Особо стоит отметить, что уникальные по красоте и сложности исполнения металлические и ювелирные изделия древних кочевников — это "местное производство". Точно такое же по качеству и химическому составу золото добывали в Восточном Казахстане и до нашей эры, и в наши дни. Как древним металлургам удавалось создавать подобные артефакты — еще предстоит исследовать специалистам России и Казахстана. После лекции в МГУ Асем Нусупова, заместитель акима Восточно-Казахстанской области, пригласила российскиx коллег на ежегодную научно-практическую конференцию "Алтай — колыбель тюркского мира", которая пройдет в августе 2019 года.

Выставку "Золото Великой степи" в Музее современной истории России можно будет посетить в период с 6 по 25 марта 2019. Далее она отправится в Стамбул, Будапешт, Кембридж. Золотой эквивалент Великой степи везде находит достойный прием.

Алла Бурцева