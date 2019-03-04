Театр Армии: "Осенняя история" для тех, кому за...

9 марта в 19:00 и 21 марта в 20:00 на Экспериментальной сцене Театра Армии состоится премьера спектакля "Осенняя история" по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи "Железный класс".

Два старика — Луиджи Палья (народный артист России Александр Дик) и Либеро Бокка (заслуженный артист России Виталий Стремовский) знакомятся на скамейке случайно. В их неспешных разговорах прорисовываются характеры, противоположные взгляды на жизнь, воспитание детей, политику. В одном они схожи — еще совсем недавно были молоды и полны энергии, а теперь каждого дома ждут одинокая старость и безразличие собственных детей и внуков, прикрытое внешним благополучием. Помощи ждать неоткуда, кроме как от самих себя и присоединившейся к ним Амбре, "девушке лет семидесяти". Вся троица чувствует единение душ, счастье от того, что можно с кем-то делиться, слушать и быть услышанным. Хочется жить, бунтовать против унылых стариковских будней.

Амбра (народная артистка СССР Людмила Чурсина) — мистический персонаж, в прорисовке которого режиссер Валентин Варецкий использует женские театральные монологи Альдо Николаи, написанные как отдельные рассказы. Обладая тонкой интуицией, Амбра предвидит грядущие события, но Палья и Бокка снова чувствуют себя молодыми и задумывают поездку к морю и солнцу. Они покупают билеты на поезд, встреча с молодостью вот-вот состоится, но жизнь вносит свои коррективы.

Рассказывает режиссер-постановщик спектакля Валентин Варецкий: "В наше время, когда в мире разгораются войны, в терактах гибнут люди, так важно пройти через конфликт поколений и сохранить человечность между близкими людьми. Мы выбрали эту трогательную пьесу, потому что она иносказательным, театральным языком говорит о вечности, одиночестве и хрупкости человеческой жизни".

На фото: режиссер-постановщик спектакля Валентин Варецкий. Фотограф: Валерий Седельников