Дэниэл Рэдклифф уверен, что фильмы о Гарри Поттере получат продолжение

Знаменитый британский актер Дэниэл Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в популярной на весь мир франшизе, уверен, что фильмы получат продолжение.
Об этом он заявил в интервью новостному информационному порталу IGN.
Так, Дэниэл Рэдклифф считает, что мир увидит еще ни один фильм о знаменитом мальчике-волшебнике. По словам британского актера, он — "не последний Гарри Поттер".
Было бы интересно, отметил в интервью журналистам из IGN Дэниэл Рэдклифф, если бы фильмы о Гарри Поттере пересняли на новый лад. Или же, например, сняли продолжение в виде очередной киноленты или же полноценного телевизионного сериала.
Дэниэл Рэдклифф признался, что с удовольствием бы посмотрел продолжение франшизы, неотъемлемой частью которой он стал.
Отметим, что всего на экраны вышли восемь фильмов о юном волшебнике из Англии. Все они были не только хорошо встречены публикой и кинокритиками, но и собрали большие деньги в прокате. Так, например, восьмая, заключительная часть франшизы "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2" занимает десятую строчку почетного рейтинга самых кассовых фильмов за всю историю человечества. Вышедшая в 2011 году, картина собрала в прокате почти полтора миллиарда долларов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве в самое ближайшее время могут открыть самый настоящий Хогвартс — школу чародейства и волшебства, в которой учился Гарри Поттер. Фанаты книг смогут там гадать на картах, изучать культуру и руны.
Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и тайная комната"
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