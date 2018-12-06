Фейерверки в новогодние праздники можно будет запускать с 38 площадок

В Москве будет подготовлено 38 специальных площадок для запуска фейерверков и праздничных салютов в период новогодних праздников.
Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", запускать салюты и фейерверки во многих дворах и парках будет запрещено. Запуск пиротехники будет возможен только со специальных площадок.
Это вызвано необходимостью обеспечения пожарной безопасности в городе.
Кроме того, будут введены ограничения на продажу спиртных и прохладительных напитков, а также соков, которые продаются в стеклянной таре.
Это связано с необходимостью предупредить возможные правонарушения, а также возможные случаи травматизма.
Праздничные гулянья в Москве начнутся 14 декабря — в этот день откроется главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество".
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