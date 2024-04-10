Минфин США считает, что россияне обходят санкции с помощью "крипты"

Министерство финансов США собирается ввести вторичные санкции в отношении России в связи с мнением о том, что россияне обходят санкции при помощи криптовалют. Об этом рассказал замминистра финансов США Уолли Адейемо.
"Мы видим, что Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, в том числе к стейблкоинам, в попытке обойти наши санкции", — цитирует его РИА Новости.
Адейемо считает необходимостью введение вторичных санкций, нацеленных на иностранных поставщиков цифровых активов.
Напомним, что российские власти не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением Запада. В Москве заявили, что США не хватает мужества признать провал санкций против России. Сами же страны Запада высказывали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны.
По словам президента России Владимира Путина, главной целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.