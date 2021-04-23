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Биткойн обвалился ниже $50 тысяч

Криптовалюты » Криптобиржи

Курс самой известной виртуальной валюты за последние сутки упал на 11%. В результате стоимость биткойна опустилась ниже $50 тысяч.

Биткойн обвалился ниже тысяч

Согласно данным криптобиржи Binance, курс биткойна снижался до $48,4 тысячи, что является минимумом за последние 48 дней. Рыночная стоимость всех биткойнов опустилась ниже $1 трлн и составила $920 млрд, свидетельствуют данные CoinGecko.

Падение курса биткойна повлекло за собой аналогичную корректировку стоимости других виртуальных валют. Так, курс Ethereum за сутки упал на 12%, до $2,1 тысячи, Binance Coin — на 15%, до $479, XRP — на 22%, до $1,04. Общая стоимость всех криптовалют мира снизилась на 11,4%, до $1,8 трлн.

Падение на рынке криптовалют произошло после снижения фондовых индексов США, которые так отреагировали на планы президента Джо Байдена удвоить налог на прирост капитала для богатых.

Ранее инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд в интервью CNBC допустил падение котировок главной виртуальной валюты более чем на 50%, до $20-30 тысяч.

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«Биткоин — пузырь, который обязательно лопнет»
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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