Стоимость биткойна впервые в истории превысила $62 тысячи

Курс биткойна впервые в истории превысил $62 тысячи, обновив установленный в марте 2021 года рекорд. За последние сутки первая виртуальная валюта в мире подорожала на 3,4%.

Согласно данным криптобиржи Binance, курс биткойна достиг $62,8 тысячи. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2021 года — $61,8 тысячи.

Текущий рост стоимости криптовалюты начался 25 марта текущего года, после того, как она опустилась до локального минимума в $50 тысяч. С того времени биткойн подорожал почти на 25%

Курс криптовалюты продолжает расти по мере приближения листинга акций Coinbase на Nasdaq. Уже завтра эта криптобиржа станет первой публичной компанией.

Перед размещением акций Coinbase представила финансовые показатели. Доход площадки за первый квартал 2021 года составил $1,8 млрд, прибыль — $730-800 млн. При этом за весь 2020 года прибыль криптобиржи была в 2,5 раза меньше — $322,3 млн.

В конце марта текущего года старший стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк Макглоун допустил, что стоимость биткойна может достичь $400 тысяч, если он станет низкорисковым или даже безрисковым активом для инвесторов.

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