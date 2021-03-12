Знаменитости организовали новый флешмоб на фоне популяризации биткоина

Сын Джона Леннона добавил слово "Биткоин" в свой профиль в Twitter.

Один из сыновей ныне покойного музыканта Джона Леннона, которого зовут Оно, написал на своей стене в соцсети Twitter слово "Биткоин".

Кроме того, молодой человек выступил в поддержку популярного сейчас флешмоба под названием "лазерные очи", стартовавшего в марте 2021 года.

21 февраля текущего года биткоин обновил свой исторический максимум, остановившись на отметке $58,3 тыс. Вскоре огромное количество поклонников этой криптовалюты ринулись и опубликовали в социальных сетях свежие кадры с "лазерными очами".

Участниками этого флешмоба стали многие известные предприниматели, в том числе и Илон Маск.