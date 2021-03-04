В США более 1800 криптоматов начали поддерживать Dogecoin

Более 1800 криптоматам в США провели экстренное обновление ПО из-за высокого всплеска интереса к криптовалюте Dogecoin.
Даниель Полоцкий из компании Coinflip отметил, что обновление всех систем успешно завершено и теперь пользователи более чем 45 штатов могут совершать транзакции с альткоином Doge.
Неожиданный интерес у пользователей всего мира к Dogecoin произошел из-за ошеломительного роста в 1500% от начальной стоимости на тот период времени.
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