Ethereum поднялся в цене на 130% с начала года

Ethereum (ETH) вторая по величине капитализации и популярности криптовалюта после биткоина. ETH за последнюю неделю радует инвесторов и криптоэнтузиастов своим стремительным ростом в цене.

Стоимость криптовалюты Ethereum на 06.02.2021 г. побила все исторические максимумы и пробила $1500. Сейчас вторая криптовалюта торгуется в диапазоне $1700-1750. Стоимость Ethereum поднялась на 130% с начала января, что говорит о востребованности криптовалюты на рынке цифровых активов.

Многие считают такой быстрый взлет ETH за счет запуска фьючерсов на чикагской бирже CME. Торговля назначена на 8 февраля 2021 года.

Сачине Патодия, партнер компании Avon Ventures, высказался положительно о запуске фьючерсов на блокчейне Ethereum: