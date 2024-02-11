Сенсация в ХМАО: Мужчина организовал тайный бизнес в лесу. Что произошло?

В ХМАО мужчина организовал незаконный бизнес по добыче песка в лесничестве

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В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина из Югорска организовал незаконный бизнес по добыче песка в лесничестве. По данным полиции, он арендовал участок под видом сельскохозяйственной деятельности, но начал добывать песок без соответствующей лицензии. Об этом сообщает muksun.fm.

Заработав около 9,5 миллионов рублей, он вкладывал деньги в бизнес. В отношении него возбуждено уголовное дело, за которое может последовать до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.