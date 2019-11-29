Отечественное вино предложили продавать до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли предложила поддержать отечественных производителей вина и разрешить продажу российского вина до полуночи. Соответствующие письма ассоциация разослала в Совет Федерации, Госдуму и Минфин.

Представители ассоциации предлагают внести поправки в законопроект "О виноградарстве и виноделии в России", который был принят в первом чтении 16 ноября. Пресс-служба правительства России рассказала, что федеральные органы готовы пойти на внесение поправок, предложенных Ассоциацией компаний розничной торговли.