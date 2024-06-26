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Магия аксессуаров: создание уникального образа через многослойность и детали

Стилист поделился тремя методами, которые придают уникальность любому наряду

Моя семья » Красота и стиль

Лена Червова, стилист, поделилась методами, которые могут придать уникальность любому наряду. Она отметила, что использование аксессуаров и игра с деталями могут значительно улучшить образ. Чем больше аксессуаров, тем больше внимания привлекает образ. Однако стоит избегать перегруженности, особенно если уже используются крупные украшения.

Стилист поделился тремя методами, которые придают уникальность любому наряду
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Стилист также рекомендует экспериментировать с украшениями, сочетая тонкие браслеты с аккуратными цепочками или создавая ансамбль из нескольких украшений. Многослойность также играет важную роль: комбинирование нескольких предметов одежды может создать интересный образ, особенно в прохладную погоду. Даже в жаркое время можно экспериментировать, например, накидывая легкую рубашку поверх платья.

Чтобы сделать обычный наряд более интересным, стилист советует обратить внимание на стилизацию. Простые футболка и джинсы могут стать уникальными, если добавить акцент на талию с помощью пояса или изменить их расположение. Игра с деталями может значительно изменить восприятие образа, делая его более уникальным и интересным.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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