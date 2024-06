Магия аксессуаров: создание уникального образа через многослойность и детали

Лена Червова, стилист, поделилась методами, которые могут придать уникальность любому наряду. Она отметила, что использование аксессуаров и игра с деталями могут значительно улучшить образ. Чем больше аксессуаров, тем больше внимания привлекает образ. Однако стоит избегать перегруженности, особенно если уже используются крупные украшения.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported