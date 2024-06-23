Как правильно снимать солнцезащитный крем: секреты чистой и здоровой кожи

Как правильно удалять средства с SPF-защитой

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если еще несколько отпусков назад солнцезащитные крема использовались в основном на пляже и обычно забывались глубоко в сумке вместе с солнечными очками и песком, то сегодня они стали неотъемлемой частью ухода за кожей в любое время года и при любой погоде. Однако многие замечают, что после внедрения SPF в ежедневный уход кожа становится суше, возникают покраснения и высыпания. Это может быть связано с неправильным способом удаления солнцезащитного крема.

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Солнцезащитный крем создает на коже защитный слой, который защищает от прямого солнечного воздействия, действуя как экран. Однако этот слой также может привести к закупорке пор, не позволяя коже дышать и самоочищаться. Поэтому важно правильно снимать солнцезащитное средство с лица.

Первым шагом рекомендуется использовать средства на масляной основе, такие как молочко, гидрофильное масло или крем. Они помогают эффективно растворить и удалить защитный слой, особенно если крем водостойкий. Наносите такие средства мягкими круговыми движениями.

Затем следует использовать мягкие очищающие средства на водной основе, такие как гель или пенка для умывания. Важно контролировать температуру воды — она должна быть теплой, чтобы не раздражать кожу.

После очищения не забывайте увлажнять кожу с помощью тоника или увлажняющего крема. Это поможет восстановить естественный баланс кожи и предотвратить ее сухость и раздражение.