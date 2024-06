Как правильно снимать солнцезащитный крем: секреты чистой и здоровой кожи

Your browser does not support the audio element.

Если еще несколько отпусков назад солнцезащитные крема использовались в основном на пляже и обычно забывались глубоко в сумке вместе с солнечными очками и песком, то сегодня они стали неотъемлемой частью ухода за кожей в любое время года и при любой погоде. Однако многие замечают, что после внедрения SPF в ежедневный уход кожа становится суше, возникают покраснения и высыпания. Это может быть связано с неправильным способом удаления солнцезащитного крема.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.