Эффективный уход за кожей декольте: советы и рекомендации экспертов

Кожа в области декольте имеет свои особенности: она тонкая, с менее выраженным слоем подкожно-жировой клетчатки, склонна к пигментации и куперозу. Для ухода за ней подойдут как специализированные средства, так и кремы для лица с антиоксидантами, витаминами C и E, натуральными маслами и гиалуроновой кислотой. Увлажнение особенно важно для предотвращения сухости и увядания кожи.

Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic