Эффективный уход за кожей декольте: советы и рекомендации экспертов

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Правильный уход за кожей декольте

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Кожа в области декольте имеет свои особенности: она тонкая, с менее выраженным слоем подкожно-жировой клетчатки, склонна к пигментации и куперозу. Для ухода за ней подойдут как специализированные средства, так и кремы для лица с антиоксидантами, витаминами C и E, натуральными маслами и гиалуроновой кислотой. Увлажнение особенно важно для предотвращения сухости и увядания кожи.

Правильный уход за кожей декольте
Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для очищения рекомендуется использовать мягкие пилинги и маски. Очищать кожу нужно бережно, но регулярно, 1-2 раза в неделю, чтобы способствовать обновлению клеток и предотвращать преждевременное старение. Маски для лица, в том числе питательные и увлажняющие, можно наносить и на зону декольте, предпочтительно использовать готовые тканевые маски.

В летнее время обязательно использование средств с УФ-фильтрами, чтобы предотвратить образование пигментных пятен. В городе необходим уровень SPF не меньше 30, а на отдыхе — от 50.

Регулярные физические упражнения для улучшения осанки, контрастный душ и использование кубиков льда с отварами трав помогут поддерживать тонус кожи. Самомассаж с натуральными маслами также полезен. Можно использовать косметическое или оливковое масло, выполняя массажные движения по коже декольте раз в неделю.

Для домашнего ухода подойдут фруктовые маски. Например, измельченную клубнику можно наносить на 10-15 минут, а фрукты, такие как бананы или персики, разминать в кашицу и добавлять немного молока перед нанесением на 20 минут.

Для профессионального ухода подходят многие процедуры, рекомендованные для лица, такие как биоревитализация, поверхностные пилинги, лазерное омоложение и инъекции ботулотоксина. При выраженных морщинах показан нитевой лифтинг, а в более сложных случаях — хирургическая подтяжка кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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