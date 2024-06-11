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Три скрытых заболевания, о которых сигнализирует состояние ваших волос

Три заболевания, о которых сигнализирует состояние ваших волос

1:19
Моя семья » Красота и стиль

При возникновении проблем с волосами мы часто сосредотачиваемся на их восстановлении, забывая, что причина может быть связана с состоянием других органов. Вот три заболевания, которые могут приводить к проблемам с волосами:

Три заболевания, о которых сигнализирует состояние ваших волос
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Анемия: нехватка железа в организме приводит к угнетению клеточных функций, из-за чего волосы не получают необходимые питательные вещества. Это вызывает ломкость и повреждение волос. Многие женщины сразу меняют средства ухода, забывая, что лечение проблемы должно начинаться изнутри.

Проблемы с ЖКТ: в кишечнике происходят важные процессы, влияющие на весь организм. Нарушения в работе ЖКТ могут привести к ухудшению состояния волос — они теряют блеск, начинают путаться и ломаться из-за недостатка питательных веществ. Проверка состояния ЖКТ поможет выявить и устранить эти проблемы.

Болезни щитовидной железы: щитовидная железа вырабатывает гормоны, контролирующие многие процессы в организме, включая рост волос. Нарушения в выработке гормонов могут привести к ломкости и выпадению волос. Регулярная проверка состояния щитовидной железы поможет избежать серьезных проблем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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