Три скрытых заболевания, о которых сигнализирует состояние ваших волос

Три заболевания, о которых сигнализирует состояние ваших волос

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При возникновении проблем с волосами мы часто сосредотачиваемся на их восстановлении, забывая, что причина может быть связана с состоянием других органов. Вот три заболевания, которые могут приводить к проблемам с волосами:

Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Анемия: нехватка железа в организме приводит к угнетению клеточных функций, из-за чего волосы не получают необходимые питательные вещества. Это вызывает ломкость и повреждение волос. Многие женщины сразу меняют средства ухода, забывая, что лечение проблемы должно начинаться изнутри.

Проблемы с ЖКТ: в кишечнике происходят важные процессы, влияющие на весь организм. Нарушения в работе ЖКТ могут привести к ухудшению состояния волос — они теряют блеск, начинают путаться и ломаться из-за недостатка питательных веществ. Проверка состояния ЖКТ поможет выявить и устранить эти проблемы.

Болезни щитовидной железы: щитовидная железа вырабатывает гормоны, контролирующие многие процессы в организме, включая рост волос. Нарушения в выработке гормонов могут привести к ломкости и выпадению волос. Регулярная проверка состояния щитовидной железы поможет избежать серьезных проблем.