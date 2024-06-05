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Экспресс-косметичка: пять средств для молниеносного преображения

Экспресс-уход: средства для быстрого приведения себя в порядок

1:54
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Необходимость отправиться на важное мероприятие или встречу может возникнуть неожиданно, поэтому стоит иметь под рукой экспресс-косметичку. Вот что важно в нее положить:

Экспресс-уход: средства для быстрого приведения себя в порядок
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

1. Сухой шампунь. Если у вас есть сухой шампунь, то не придется переживать из-за немытой головы. Средство впитывает излишки жира и грязи с волос и кожи головы. Однако специалисты предупреждают, что его лучше использовать изредка, так как частое применение может привести к повышенной жирности кожи головы и развитию себореи. Также не рекомендуется использовать сухой шампунь, если на коже есть воспаления или повреждения.

2. Термальная вода. Термальная вода, благодаря содержанию минеральных солей и микроэлементов, быстро увлажняет и тонизирует кожу. Она также помогает освежить макияж, если распылить небольшое количество на лицо. Однако на пляже пользоваться ею не стоит, так как она ускоряет испарение влаги с кожи.

3. Матирующие салфетки. Эти салфетки, особенно полезные летом, убирают излишки кожного сала с поверхности кожи вместе с загрязнениями. Важно использовать их аккуратно, промакивая лицо, а не растирая его.

4. Лак для ногтей с блестками. Такой лак быстро сохнет, долго держится и помогает экстренно реанимировать маникюр, скрывая сколы и царапины, создавая эффект, что вы только что были в салоне.

5. Тинт. Этот кремообразный продукт с красящим пигментом можно использовать как помаду, румяна и тени. Он прекрасно растушевывается на коже, позволяя регулировать насыщенность цвета. Днем можно сделать легкий макияж, а вечером добавить яркости.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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