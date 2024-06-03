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Интимный уход: секреты заботы о зоне бикини для комфортного летнего сезона

Избегайте трения и обеспечьте увлажнение: правильный уход за зоной бикини

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Решение о том, брить ли волосы в зоне бикини, удалять их воском или лазером, или же оставить их в естественном состоянии, остается на усмотрение каждой женщины. Это прекрасно, так как каждая имеет право выбирать, что для нее правильно и комфортно. В данной статье обсуждаются методы ухода за зоной бикини для тех, кто предпочитает удалять волосы, чтобы избежать раздражения и воспаления в этой области, особенно в преддверии летнего сезона.

Избегайте трения и обеспечьте увлажнение: правильный уход за зоной бикини
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Предварительно и после удаления волос необходимо проводить отшелушивание кожи. Это важная часть процедуры душа и помогает предотвратить врастание волос. После удаления волос рекомендуется продолжить использование эксфолиантов, чтобы обновить кожу и предотвратить появление вросших волосков.

Для увлажнения и успокоения нежной кожи зоны бикини следует использовать средства без алкоголя с антибактериальными и противовоспалительными компонентами. Необходимо также выбирать гипоаллергенные кремы для чувствительной кожи, чтобы избежать раздражения.

Важно избегать ковыряния вросших волос, так как это может привести к воспалению и инфекции. Для снижения дискомфорта во время восковой эпиляции рекомендуется принимать обезболивающее за 30 минут до процедуры.

Если вы предпочитаете брить волосы, убедитесь, что кожа чистая, используйте свежую бритву и нежный крем для бритья, чтобы избежать раздражения. После бритья необходимо также увлажнить и тонизировать кожу.

После удаления волос важно продолжить уход за кожей, избегая прямого солнечного света и используя средства с защитой от УФ-лучей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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