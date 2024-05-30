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Шелковые наволочки: как они полезны для кожи и волос

Насколько хороши шелковые чехлы для подушек для здоровья кожи и волос

2:16
Моя семья » Красота и стиль

В современном мире, где мы проводим значительную часть жизни во сне, стремление к максимальному комфорту в постели неудивительно. Существует множество способов улучшить качество сна, и одним из самых обсуждаемых является использование шелковых подушек.

Насколько хороши шелковые чехлы для подушек для здоровья кожи и волос
Фото: commons.wikimedia. org by Keithmenorm is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Косметолог Лиана Давыдова подтверждает, что сон на шелковой наволочке имеет ряд преимуществ для кожи и волос. Гладкая текстура ткани успокаивает кожу, сохраняет ее прохладной и способствует здоровому состоянию волос.

Профилактика морщин

Независимо от того, в какой позе вы спите, многие сталкиваются с проблемой морщин после сна. Сжатие и скручивание лица во время сна может привести к появлению морщин. Сон на шелковой подушке снижает вероятность образования морщин благодаря более гладкой и мягкой текстуре ткани.

Смягчение кожи

Шелковая ткань обладает гладкой поверхностью, которая не раздражает кожу лица. Это особенно важно для людей с чувствительной или склонной к раздражениям кожей. Кроме того, шелк способствует сохранению естественного уровня влаги в коже благодаря своей меньшей способности впитывать влагу.

Улучшение гигиены сна

Подушка является поверхностью, с которой лицо контактирует на протяжении большей части времени сна. Использование шелковой подушки может уменьшить количество бактерий и пылевых клещей благодаря особенностям материала, который менее впитывает влагу.

Увлажнение кожи и здоровые волосы

Шелковая ткань помогает сохранить естественный уровень влажности кожи благодаря содержанию серицина — натурального белка, который формирует защитную пленку на поверхности кожи. Кроме того, благодаря гладкой текстуре, шелковая подушка способствует здоровью волос, предотвращая спутывание, ломку и электризацию.

Поддержание правильной температуры

Наволочки из шелка обладают свойством регулировать температуру тела во время сна, обеспечивая ощущение прохлады и сухости. Это способствует более комфортному сну в любое время года.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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