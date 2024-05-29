Модные тренды лета 2024: открытые футболки, мини-юбки и стильные контрасты

Стилист Лисовец выделил ключевые модные тренды на лето 2024 года

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Главными модными элементами гардероба летом 2024 года будут открытые и полупрозрачные футболки, короткие шорты и мини-юбки, что отражает тренд на оголенное тело.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако важно сохранить баланс и не выглядеть вульгарно, как отметил стилист Владислав Лисовец. В моде останутся пиджаки, которые можно сочетать с любым низом, а также блестящие ткани для вечерних нарядов. Полупрозрачные и прозрачные ткани также будут актуальны, но их нужно носить так, чтобы не выглядеть слишком откровенно. Важно дополнять образ аксессуарами, которые не вписываются в общий стиль, например, экстравагантными спортивными очками.

Лисовец также советует носить обувь и сумки, которые контрастируют с остальной одеждой, и отмечает отход от спортивной обуви в пользу более элегантной. Юбки и шорты лучше всего носить с обувью на каблуке: босоножками или ботильонами, сообщает Общественная Служба Новостей.