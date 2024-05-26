Легкие и стильные прически для жаркого дня: идеи, чтобы оставаться прохладной и модной

Как сохранить укладку волос в жару и сохранить ее свежесть до вечера

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В период жары многим хочется убрать волосы хотя бы в хвост, чтобы не испытывать дискомфорт, связанный с распущенными прядями. Однако почему бы не добавить разнообразия? Мы собрали лучшие прически, которые не только помогут выдержать жару, но и продержатся на протяжении всего дня, даже если вы ведете активный образ жизни.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Петля

Вариация пучка в виде петли представляет собой стильную альтернативу обычному пучку. Эта прическа считается одной из самых изящных, позволяя вам начать день с утонченного образа, который легко преобразить в вечерний стиль, надев коктейльное платье. Создать такую прическу просто: начните собирать волосы в хвост на затылке, затем сложите их пополам и оберните свободную часть вокруг основания хвоста, закрепив невидимками.

Косынка

Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами. Воспользуйтесь одним из главных трендов этого лета — косынкой. Благодаря ей не придется использовать дополнительные головные уборы в жаркий день. Выбирайте любые вариации причесок с косынкой, лишь бы ваши волосы были убраны от лица и шеи, чтобы избежать перегрева.

Волнистый хвост

Если не хочется усложнять прическу, сделайте хвост, но необычный. Завяжите его как можно выше и закрепите акцентной резинкой. Затем используйте небольшие прозрачные или цветные резинки, расположив их равномерно по всей длине хвоста и распушив волосы между ними. Этот нестандартный, но легкий способ придать прическе оригинальный вид.