Легкие и стильные прически для жаркого дня: идеи, чтобы оставаться прохладной и модной

В период жары многим хочется убрать волосы хотя бы в хвост, чтобы не испытывать дискомфорт, связанный с распущенными прядями. Однако почему бы не добавить разнообразия? Мы собрали лучшие прически, которые не только помогут выдержать жару, но и продержатся на протяжении всего дня, даже если вы ведете активный образ жизни.
Вариация пучка в виде петли представляет собой стильную альтернативу обычному пучку. Эта прическа считается одной из самых изящных, позволяя вам начать день с утонченного образа, который легко преобразить в вечерний стиль, надев коктейльное платье. Создать такую прическу просто: начните собирать волосы в хвост на затылке, затем сложите их пополам и оберните свободную часть вокруг основания хвоста, закрепив невидимками.
Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами. Воспользуйтесь одним из главных трендов этого лета — косынкой. Благодаря ей не придется использовать дополнительные головные уборы в жаркий день. Выбирайте любые вариации причесок с косынкой, лишь бы ваши волосы были убраны от лица и шеи, чтобы избежать перегрева.
Если не хочется усложнять прическу, сделайте хвост, но необычный. Завяжите его как можно выше и закрепите акцентной резинкой. Затем используйте небольшие прозрачные или цветные резинки, расположив их равномерно по всей длине хвоста и распушив волосы между ними. Этот нестандартный, но легкий способ придать прическе оригинальный вид.
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