Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, почему кошка может внезапно укусить
Почему стоит подкормить толстянку сахаром?
Мифы и реальность: как жара влияет на автомобильные аккумуляторы
Что такое лимфодренаж и почему он эффективен?
Полезная чудо-мука для диабетиков
Космический корабль Tenacity готовится к первому коммерческому рейсу на МКС
Максим Галкин* сменил имидж и стал похож на Фредди Меркьюри
Застройщиков уличили в обмане россиян хитростью
Тыквенный пирог: сладкий, слегка пряный и воздушный
Легкие и стильные прически для жаркого дня: идеи, чтобы оставаться прохладной и модной

Как сохранить укладку волос в жару и сохранить ее свежесть до вечера

1:40
Моя семья » Красота и стиль

В период жары многим хочется убрать волосы хотя бы в хвост, чтобы не испытывать дискомфорт, связанный с распущенными прядями. Однако почему бы не добавить разнообразия? Мы собрали лучшие прически, которые не только помогут выдержать жару, но и продержатся на протяжении всего дня, даже если вы ведете активный образ жизни.

Как сохранить укладку волос в жару и сохранить ее свежесть до вечера
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Петля

Вариация пучка в виде петли представляет собой стильную альтернативу обычному пучку. Эта прическа считается одной из самых изящных, позволяя вам начать день с утонченного образа, который легко преобразить в вечерний стиль, надев коктейльное платье. Создать такую прическу просто: начните собирать волосы в хвост на затылке, затем сложите их пополам и оберните свободную часть вокруг основания хвоста, закрепив невидимками.

Косынка

Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами. Воспользуйтесь одним из главных трендов этого лета — косынкой. Благодаря ей не придется использовать дополнительные головные уборы в жаркий день. Выбирайте любые вариации причесок с косынкой, лишь бы ваши волосы были убраны от лица и шеи, чтобы избежать перегрева.

Волнистый хвост

Если не хочется усложнять прическу, сделайте хвост, но необычный. Завяжите его как можно выше и закрепите акцентной резинкой. Затем используйте небольшие прозрачные или цветные резинки, расположив их равномерно по всей длине хвоста и распушив волосы между ними. Этот нестандартный, но легкий способ придать прическе оригинальный вид.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке

Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.

Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Эффективные способы против муравьёв
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда
Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Украинский солдат пригнал танк к русским, ВС РФ разбивают переправу ВСУ Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Как второй дом: почему россияне выбирают этот африканский курорт Маврикий
Чем подкормить виноград в июне у себя на даче?
Учёные нашли "материнскую" молекулу жизни: открытие изменит наше понимание эволюции
Учёные нашли "материнскую" молекулу жизни: открытие изменит наше понимание эволюции
Последние материалы
Застройщиков уличили в обмане россиян хитростью
Тыквенный пирог: сладкий, слегка пряный и воздушный
Как правильно ухаживать за новым комнатным растением?
Домашние маски для лица из доступных продуктов
В России могут появиться новые мошеннические схемы с автострахованием
Что известно о фильме "Анора", который получил главную награду Каннского фестиваля
Худеем в животе с помощью дыхания
Плацкартные вагоны: что удивляет иностранцев и раздражает россиян
Кинологи рассказали, почему собаки вылизывают лапы
Эффективна ли очистка топливной системы с помощью бензина АИ-100?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников