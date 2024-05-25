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Вертикальный лифтинг: инновационная техника макияжа для моментального подтяжки лица

Освежение лица за 15 минут: инновационные методы лифтинг-макияжа

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Из социальных сетей поступают новые методы макияжа, способные создать эффект, сравнимый с результатами косметических процедур. Помимо техники контурирования румянами и пиксельного макияжа, появился новый подход к макияжу, который ассоциируется с лифтингом лица и получил название "вертикальная техника".

Освежение лица за 15 минут: инновационные методы лифтинг-макияжа
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В чем суть?

Это инновационный способ контурирования лица, разработанный азиатскими блогерами для моментального преображения. В отличие от традиционного контурирования, где темные оттенки наносятся по направлению от скулы к ушам и затем растушевываются, в вертикальной технике создаются три вертикальные линии от скулы к нижней челюсти, после чего их растушевывают.

Визажисты отмечают, что вертикальное контурирование помогает изменить форму лица, делает контуры более заостренными и помогает скрыть двойной подбородок, что особенно актуально для зрелой кожи.

Как осуществить макияж в вертикальной технике?

Для начала выберите продукт в кремовой текстуре, предпочтительнее всего стик для контурирования, который удобно наносить и растушевывать. Оттенок должен быть холодным и немного темнее вашего естественного тона кожи, чтобы создать естественную тень.

Прежде чем начать контурирование, подготовьте лицо основой и нанесите тон на лицо и шею, чтобы избежать видимых границ. Затем прорисуйте вертикальные линии от скулы к подбородку и растушуйте их кистью. Этот макияж не только подчеркнет скулы и подтянет овал лица, но и обеспечит естественный и свежий вид.

Хотя создание такого макияжа занимает время, при правильном подходе и практике он может быть выполнен за 15-20 минут.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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