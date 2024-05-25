Вертикальный лифтинг: инновационная техника макияжа для моментального подтяжки лица

Из социальных сетей поступают новые методы макияжа, способные создать эффект, сравнимый с результатами косметических процедур. Помимо техники контурирования румянами и пиксельного макияжа, появился новый подход к макияжу, который ассоциируется с лифтингом лица и получил название "вертикальная техника".
В чем суть?
Это инновационный способ контурирования лица, разработанный азиатскими блогерами для моментального преображения. В отличие от традиционного контурирования, где темные оттенки наносятся по направлению от скулы к ушам и затем растушевываются, в вертикальной технике создаются три вертикальные линии от скулы к нижней челюсти, после чего их растушевывают.
Визажисты отмечают, что вертикальное контурирование помогает изменить форму лица, делает контуры более заостренными и помогает скрыть двойной подбородок, что особенно актуально для зрелой кожи.
Как осуществить макияж в вертикальной технике?
Для начала выберите продукт в кремовой текстуре, предпочтительнее всего стик для контурирования, который удобно наносить и растушевывать. Оттенок должен быть холодным и немного темнее вашего естественного тона кожи, чтобы создать естественную тень.
Прежде чем начать контурирование, подготовьте лицо основой и нанесите тон на лицо и шею, чтобы избежать видимых границ. Затем прорисуйте вертикальные линии от скулы к подбородку и растушуйте их кистью. Этот макияж не только подчеркнет скулы и подтянет овал лица, но и обеспечит естественный и свежий вид.
Хотя создание такого макияжа занимает время, при правильном подходе и практике он может быть выполнен за 15-20 минут.
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