Семь простых шагов к очищенной коже: борьба с акне в домашних условиях

Семь рекомендаций по уходу за кожей, способствующих избавлению от прыщей на лице

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вам не удается избавиться от акне, это может вызывать разочарование, особенно если вы уже не в подростковом возрасте. Ирина Созинова, косметолог, объясняет, что хотя у акне есть много причин, можно принять домашние меры по уходу за кожей, которые помогут бороться с ними. Она рекомендует следующие шаги.

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Следите за чистотой кожи: мойте лицо до двух раз в день и после потоотделения, используя мягкое, неабразивное очищающее средство. Выбирайте правильный уход за кожей: используйте уходовые средства, не раздражающие кожу и без содержания спирта, чтобы избежать сушки кожи. Регулярно мойте волосы: масло, выделяемое волосами, может вызвать появление прыщей на лбу. Подберите правильный шампунь и мойте голову чаще. Придерживайтесь единой стратегии лечения: частая смена средств от акне может вызвать раздражение кожи и новые прыщи. Держите руки подальше: прикосновение к лицу в течение дня может усугубить прыщи и увеличить риск образования рубцов и пятен на коже. Избегайте солнечных лучей и соляриев: загар может ухудшить состояние кожи и привести к образованию акне. Управляйте стрессом: стресс может быть причиной акне. Практика осознанности, физическая активность и достаточный сон могут помочь справиться со стрессом.

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