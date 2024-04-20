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Семь простых шагов к очищенной коже: борьба с акне в домашних условиях

Семь рекомендаций по уходу за кожей, способствующих избавлению от прыщей на лице

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Если вам не удается избавиться от акне, это может вызывать разочарование, особенно если вы уже не в подростковом возрасте. Ирина Созинова, косметолог, объясняет, что хотя у акне есть много причин, можно принять домашние меры по уходу за кожей, которые помогут бороться с ними. Она рекомендует следующие шаги.

Семь рекомендаций по уходу за кожей, способствующих избавлению от прыщей на лице
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Следите за чистотой кожи: мойте лицо до двух раз в день и после потоотделения, используя мягкое, неабразивное очищающее средство.
  2. Выбирайте правильный уход за кожей: используйте уходовые средства, не раздражающие кожу и без содержания спирта, чтобы избежать сушки кожи.
  3. Регулярно мойте волосы: масло, выделяемое волосами, может вызвать появление прыщей на лбу. Подберите правильный шампунь и мойте голову чаще.
  4. Придерживайтесь единой стратегии лечения: частая смена средств от акне может вызвать раздражение кожи и новые прыщи.
  5. Держите руки подальше: прикосновение к лицу в течение дня может усугубить прыщи и увеличить риск образования рубцов и пятен на коже.
  6. Избегайте солнечных лучей и соляриев: загар может ухудшить состояние кожи и привести к образованию акне.
  7. Управляйте стрессом: стресс может быть причиной акне. Практика осознанности, физическая активность и достаточный сон могут помочь справиться со стрессом.
10 ошибок в уходе за кожей лица. Почему появляются прыщи?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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