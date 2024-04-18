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Профессиональные советы: какие прически могут прибавить возраст

Какие прически могут добавить возраст: точка зрения стилиста Гуторовой

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Правильный выбор прически может визуально помочь подтянуть образ и придать молодости, однако некоторые стили могут добавить лет. Согласно мнению стилиста по волосам и визажиста Марины Гуторовой, некоторые прически прибавляют возраст.

Какие прически могут добавить возраст: точка зрения стилиста Гуторовой
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Гладкие прически могут выставить на вид все недостатки, включая следы усталости и морщины, и, часто, такие укладки выглядят не стильно, а скорее неопрятно.

С другой стороны, избыточный объем в прическе, как правило, создает впечатление старшего возраста. Например, начесы, популярные в 70-80-е годы, сегодня могут придать облику устаревший вид, который чаще ассоциируется с ретро-стилем, чем с современной модой.

Химическая завивка, особенно если она создает мелкие, аккуратные кудри, может прибавить возрасту. В то время как крупные, небрежные волны могут придать образу свежесть и молодость.

Классическая прическа "ракушка", хоть и красивая и изысканная, может придать строгость и добавить возраста. Она чаще ассоциируется с официальными мероприятиями и редко используется в повседневной жизни.

Пять стрижек, которые после 40 прибавляют возраст
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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