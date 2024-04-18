Шесть неочевидных ошибок в уходе за волосами: как сохранить их красоту и здоровье

Шесть незаметных ошибок, которые ухудшают состояние волос и их внешний вид

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Блестящие, ухоженные волосы — это не только признак красоты, но и отражение заботы о себе. Однако существуют некоторые незаметные ошибки в уходе за волосами, которые могут негативно сказаться на их состоянии и внешнем виде. Отказавшись от таких привычек, можно заметить улучшения уже через некоторое время: волосы будут дольше оставаться чистыми, меньше запутываться и приобретут более здоровый блеск.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ошибка 1: Редко мыть расческу. Пыль, кожное сало и укладочные средства скапливаются на расческе, затем переносятся на чистые волосы. Очищение расчески рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю.

Ошибка 2: Не сушить волосы феном. Долгое время в мокром состоянии может привести к повреждениям структуры волоса. Сушите волосы после каждого мытья на низкой температуре и на расстоянии.

Ошибка 3: Забывать о массаже головы. Массаж улучшает циркуляцию крови у луковиц волос, предотвращая их выпадение. Рекомендуется делать массаж перед мытьем головы.

Ошибка 4: Не использовать скраб для кожи головы. Пилинги и скрабы помогают очищать кожу головы от загрязнений, обеспечивая доступ кислорода к луковице волоса.

Ошибка 5: Спать с распущенными волосами. Рекомендуется собирать волосы в свободную косичку перед сном, чтобы избежать их запутывания и сохранить их состояние.

Ошибка 6: Постоянное ношение высокого хвоста. Постоянное натяжение волос может привести к их ослаблению и выпадению в месте залома. Стилисты рекомендуют изменять прически для минимизации негативных эффектов.

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