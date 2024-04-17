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Макияж без шелушения: секреты и лайфхаки от визажистов

Умные приемы для макияжа при шелушении кожи

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Идеальное покрытие является ключевым элементом любого макияжа, особенно в холодное время года, когда кожа часто становится склонной к шелушению. Мы советуемся с визажистами, чтобы поделиться лайфхаками, обеспечивающими безупречный макияж даже в таких условиях, как зима.

Умные приемы для макияжа при шелушении кожи
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Правильное отшелушивание играет важную роль. Откажитесь от жестких скрабов в пользу более мягких домашних пилингов или пилингов-скаток. Проводите отшелушивание за день или два до важных мероприятий, чтобы дать коже время восстановиться, особенно после химических пилингов.

Увлажнение кожи перед нанесением макияжа также важно. Используйте легкий крем или увлажняющую маску за сутки до макияжа, чтобы предотвратить скатывание тонального средства.

Чтобы избежать слишком густого покрытия, смешайте свой тональный крем с легким кремом на водной основе. Это поможет создать тонкий слой и предотвратить ощущение маски на лице, особенно в холодные дни.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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