Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследуем, какие преимущества может принести пробежка
Как использовать крапиву на участке
Опасности, которые могут довести вашу кошку к смерти
Итальянским учёным удалось найти способ воздействовать на память человека
Врач объяснила россиянам, кто не может трудиться весной
Готовим дома вкусные крекеры из ореховой муки
Считают ли кошки своих хозяев тоже кошками?
Кристина Орбакайте поздравила отца с днём рождения
Терапевт рассказала о заболеваниях, при которых немеют конечности после сна
Идеальный купальник для каждой фигуры: солнце, пляж и стиль в одном

Подбор купальника, соответствующего индивидуальному типу фигуры

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Выбор купальника, подходящего для каждого типа фигуры, поможет насладиться солнцем, пляжем и морем, не задумываясь о том, достаточно ли привлекательно вы выглядите.

Подбор купальника, соответствующего индивидуальному типу фигуры
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Силуэт "песочные часы" требует лишь немного подчеркнуть женственные изгибы, предпочтительны лифы с треугольными чашечками или балконет и любая модель трусов, особенно классические слипы с высокими вырезами или бразильяно.

Для фигуры типа "А" рекомендуются купальники с ярким верхом, завязками вокруг шеи или без лямок, чтобы создать визуальную симметрию, а трусики классического фасона.

Для фигуры "яблоко" предпочтительны темные модели с акцентами в верхней части и трусики с высокой талией в стиле ретро или длинный топ с выразительным декольте.

Для силуэта "прямоугольник" подходят слитные купальники с вырезами на талии или трусики с завязками на талии для создания женственных пропорций, а также трусики с бахромой или вышивкой для добавления объема ягодицам.

 

КАК ВЫБРАТЬ КУПАЛЬНИК ПО ТИПУ ФИГУРЫ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Столтенберг советует России консультироваться с НАТО по "Цирконам" Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Последние материалы
Центр "ВОИН" начинает работу в 10 новых регионах
В мае в десятый раз состоится крупнейший в России Казанский марафон
Посадите на участке складчатую калину
Генри Кавилл, звезда сериала "Ведьмак", станет отцом в первый раз
Никита Кологривый рассказал, что его мать живет на Украине
Галина Котова: сезонная аллергия может отступить
Руководитель одного из девелоперов рассказал о всплеске спроса на недвижимость в АТР
Ливия стала первой страной в Африке по уровню добычи нефти
Косметолог поделилась советами о том, как сохранить свежесть и молодость кожи
Астрономы путем математического анализа пришли к выводу, что до нашей Вселенной существовало что-то еще
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников