Идеальный купальник для каждой фигуры: солнце, пляж и стиль в одном

Подбор купальника, соответствующего индивидуальному типу фигуры

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор купальника, подходящего для каждого типа фигуры, поможет насладиться солнцем, пляжем и морем, не задумываясь о том, достаточно ли привлекательно вы выглядите.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Силуэт "песочные часы" требует лишь немного подчеркнуть женственные изгибы, предпочтительны лифы с треугольными чашечками или балконет и любая модель трусов, особенно классические слипы с высокими вырезами или бразильяно.

Для фигуры типа "А" рекомендуются купальники с ярким верхом, завязками вокруг шеи или без лямок, чтобы создать визуальную симметрию, а трусики классического фасона.

Для фигуры "яблоко" предпочтительны темные модели с акцентами в верхней части и трусики с высокой талией в стиле ретро или длинный топ с выразительным декольте.

Для силуэта "прямоугольник" подходят слитные купальники с вырезами на талии или трусики с завязками на талии для создания женственных пропорций, а также трусики с бахромой или вышивкой для добавления объема ягодицам.

КАК ВЫБРАТЬ КУПАЛЬНИК ПО ТИПУ ФИГУРЫ