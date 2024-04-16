Идеальный купальник для каждой фигуры: солнце, пляж и стиль в одном

Выбор купальника, подходящего для каждого типа фигуры, поможет насладиться солнцем, пляжем и морем, не задумываясь о том, достаточно ли привлекательно вы выглядите.
Силуэт "песочные часы" требует лишь немного подчеркнуть женственные изгибы, предпочтительны лифы с треугольными чашечками или балконет и любая модель трусов, особенно классические слипы с высокими вырезами или бразильяно.
Для фигуры типа "А" рекомендуются купальники с ярким верхом, завязками вокруг шеи или без лямок, чтобы создать визуальную симметрию, а трусики классического фасона.
Для фигуры "яблоко" предпочтительны темные модели с акцентами в верхней части и трусики с высокой талией в стиле ретро или длинный топ с выразительным декольте.
Для силуэта "прямоугольник" подходят слитные купальники с вырезами на талии или трусики с завязками на талии для создания женственных пропорций, а также трусики с бахромой или вышивкой для добавления объема ягодицам.
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