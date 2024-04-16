Переход на пилочный маникюр: безопасность, комфорт и долгосрочный эффект

Маникюр с использованием пилочки: инновационный подход к уходу за ногтями

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня пилочный маникюр приобретает все большую популярность в мире маникюрных процедур, несмотря на доминирующий аппаратный метод. Отзывы о нем становятся все более восторженными: девушки отмечают его менее травматичность, долгосрочный эффект и ухоженный вид ногтей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Идея пилочного маникюра зародилась в Австралии более десяти лет назад. Мастера придумали этот метод, учитывая как потребности клиентов, так и свои собственные, стремясь сделать процедуру менее утомительной и более гигиеничной.

Пилочный маникюр включает в себя использование пилочек разной абразивности для формирования ногтей, удаления кутикулы и полировки ногтевой пластины. Однако важно, чтобы мастер обладал соответствующим опытом и использовал качественные инструменты, чтобы избежать повреждения ногтей.

Преимущества пилочного маникюра очевидны: отсутствие риска порезов и дискомфорта, экономия времени (процедура занимает около полутора часов), идеальная гигиеничность и безопасность, а также красивый и ухоженный вид ногтей даже без нанесения гель-лака.

Несмотря на все преимущества, у пилочного маникюра есть и недостатки. Не многие мастера обладают навыками выполнения этой процедуры, поэтому важно выбирать специалиста с сертификатами и опытом. Кроме того, его нужно делать чаще, чем аппаратный маникюр, и стоимость пилочного маникюра обычно выше.

Пилочный маникюр пошагово ❤️ специальные пилочки для кожи 🤩