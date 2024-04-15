Маникюр для успеха: цвета и дни, рекомендованные астрологом Вильнер весной

Астролог Вильнер рекомендует цвета маникюра, чтобы привлечь удачу весной

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Астролог Валентина Вильнер рассказала, что чтобы привлечь удачу весной, следует выбирать маникюр в благоприятных цветах месяца. В апреле рекомендуется отдавать предпочтение красному, алому, оранжевому и насыщенному желтому, чтобы активировать энергии планет, приносящих удачу.

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В мае же для привлечения внимания фортуны следует предпочитать зеленые и коричневые тона, например, хаки, травяной, салатовый, оливковый и другие. Астролог также указала на наиболее благоприятные дни для маникюра в каждом из месяцев. В апреле это 13-е, 15-е, 16-е, 17-е, 19-е и 27-е числа, в то время как в мае рекомендуется выбирать 2-е, 6-е, 7-е, 9-е, 10-е, 16-е, 26-е, 30-е и 31-е числа. Тем временем, нейтральными днями для маникюра в апреле будут 18, 20, 21, 23, 28 и 30 апреля, а в мае — 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24 и 25 мая.

Однако, астролог предупредила, что 24-е, 25-е и 26-е апреля, а также 27-е и 28-е мая не являются самыми удачными днями для маникюра, и если все-таки решите делать его в эти даты, следует обратиться только к проверенному мастеру, как сообщает Москва 24.





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