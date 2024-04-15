Секреты правильного ухода за волосами: шаг за шагом

Структура волоса под микроскопом напоминает шишечку, состоящую из чешуек. На начальном этапе роста волоса, края чешуек гладкие и неповрежденные. Со временем, по мере роста, оболочка повреждается, чешуйки легко отрываются, волосы путаются и трудно расчесываются. В этом контексте маски, бальзамы и кондиционеры играют важную роль, либо "латая дыры" в структуре волоса, либо создавая защитную пленку.
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Правильный уход включает использование средств в определенной последовательности, так как каждое выполняет свою функцию.
Шампунь: открывает чешуйки, очищает волосы и кожу головы от загрязнений и секретов сальных желез. Не имеет функции лечения или укрепления. Наносится на кожу головы и корни волос, вспенивается, затем смывается.
Маска: наносится сразу после шампуня, пока чешуйки открыты, для питания, увлажнения, лечения и восстановления структуры волос. Необходимо избегать нанесения на корни.
Кондиционер (или бальзам): завершает процесс, закрывает чешуйки, делает волосы гладкими. Наносится равномерно по всей длине волос, избегая корней.
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