Мастерство коррекции: как использовать цветные консилеры для идеального макияжа?

Цветные консилеры: как выбрать и применить правильно?

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Консилер - это настоящий спаситель в мире косметики. Он способен скрыть любые недостатки кожи, будь то темные круги под глазами или покраснения. Это универсальное средство, которое может пригодиться в самых разных ситуациях. Давайте рассмотрим, как правильно использовать различные типы корректоров цвета и какие советы по этому поводу дает профессионал портала byrdie.com.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Зеленый консилер

Он идеально подходит для скрытия покраснений на коже, таких как дерматиты или розацеа. Его рекомендуется использовать под тональным кремом. Зеленые оттенки также эффективны при легких солнечных ожогах.

Лавандовый консилер

Несмотря на первоначальную пугающую ассоциацию, этот оттенок прекрасно осветляет кожу и придает лицу свежий вид. Лавандовый также нейтрализует желтые тусклые тона и рекомендуется использовать под тональным кремом.

Желтый консилер

Он помогает смягчить легкое покраснение, придать коже теплоты и оживить ее. Рекомендуется использовать его перед нанесением основного макияжа.

Лососевый консилер

Этот оттенок идеально подходит для борьбы с темными кругами под глазами. Он оттеняет синие и серые оттенки, но стоит помнить, что его нужно наносить только на темные участки, чтобы избежать появления оранжевых пятен.

Пользуйтесь этими советами и наслаждайтесь безупречным видом вашей кожи, скрывая недостатки с помощью правильно подобранного консилера.

ЦВЕТНЫЕ КОНСИЛЕРЫ для Новичков | Прыщи, Круги под Глазами, Шрамы