Летняя косметичка: эффективный уход и ароматное путешествие

Очистка, увлажнение и защита SPF становятся основными компонентами ежедневного ухода в жаркий сезон. Косметолог Марина Кунашева рекомендует пристальное внимание к чистоте кожи, особенно учитывая активную работу сальных желез в жару. Очищающий гаджет LUNA mini 3 от FOREO обеспечивает глубокое очищение, убирая излишки себума и остатки SPF фильтров.
Солнцезащитное масло Sun Veil SPF 30, созданное совместно брендами 22|11 cosmetics и El Capulco 0,0, становится надежной защитой от УФ-лучей. Обогащенное натуральными каротиноидами и антиоксидантами, оно предотвращает фотостарение и негативное воздействие свободных радикалов.
Активное увлажнение кожи на отдыхе осуществляется с помощью сыворотки "3D-увлажнение" от Geltek, которая предотвращает дегидратацию, увлажняет и стимулирует восстановительные процессы.
Для любителей ароматов подходят летние мини-наборы. Например, летний семплбокс от biblioteka aromatov содержит 5 разнообразных ароматов в мини-формате, каждый из которых способен создать неповторимое летнее настроение. Эти композиции можно смешивать, создавая собственный уникальный аромат.
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.