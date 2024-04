Летняя косметичка: эффективный уход и ароматное путешествие

Очистка, увлажнение и защита SPF становятся основными компонентами ежедневного ухода в жаркий сезон. Косметолог Марина Кунашева рекомендует пристальное внимание к чистоте кожи, особенно учитывая активную работу сальных желез в жару. Очищающий гаджет LUNA mini 3 от FOREO обеспечивает глубокое очищение, убирая излишки себума и остатки SPF фильтров.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.