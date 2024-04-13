Летняя косметичка: эффективный уход и ароматное путешествие

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Очистка, увлажнение и защита SPF становятся основными компонентами ежедневного ухода в жаркий сезон. Косметолог Марина Кунашева рекомендует пристальное внимание к чистоте кожи, особенно учитывая активную работу сальных желез в жару. Очищающий гаджет LUNA mini 3 от FOREO обеспечивает глубокое очищение, убирая излишки себума и остатки SPF фильтров.

Готовимся к путешествию: подбор косметички на отдых
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Солнцезащитное масло Sun Veil SPF 30, созданное совместно брендами 22|11 cosmetics и El Capulco 0,0, становится надежной защитой от УФ-лучей. Обогащенное натуральными каротиноидами и антиоксидантами, оно предотвращает фотостарение и негативное воздействие свободных радикалов.

Активное увлажнение кожи на отдыхе осуществляется с помощью сыворотки "3D-увлажнение" от Geltek, которая предотвращает дегидратацию, увлажняет и стимулирует восстановительные процессы.

Для любителей ароматов подходят летние мини-наборы. Например, летний семплбокс от biblioteka aromatov содержит 5 разнообразных ароматов в мини-формате, каждый из которых способен создать неповторимое летнее настроение. Эти композиции можно смешивать, создавая собственный уникальный аромат.

Собираем чемодан в отпуск | Что беру в поездку | Чек-лист📝 | Дорожная косметичка и аксессуары
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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