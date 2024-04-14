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Руководство по удалению макияжа: максимальная чистота и уход за кожей

Как правильно смывать макияж: пошаговое руководство

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Удаление макияжа - это важный ритуал, который помогает коже оставаться здоровой и свежей. Но как сделать это правильно, чтобы обеспечить максимальную чистоту и уход? Давайте рассмотрим пошаговое руководство от byrdie.com, которое поможет вам смыть макияж быстро и эффективно.

Как правильно смывать макияж: пошаговое руководство
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Вымойте руки

Перед тем как начать снимать макияж, убедитесь, что ваши руки чистые. Это поможет избежать попадания грязи и бактерий на ваше лицо.

Снимите основной макияж

Для этого можно использовать очищающее средство на масляной основе или мицеллярную воду. Оба эти продукт эффективно удаляют макияж, при этом бережно воздействуя на кожу.

Снимите макияж с глаз и губ

Для удаления стойкого макияжа с глаз и губ можно использовать специальные средства с маслами. Нанесите средство на ватный диск, приложите его на несколько секунд к коже, затем аккуратно удалите макияж.

Очистите кожу

Для умывания используйте мягкое очищающее средство или гель, подходящий для вашего типа кожи. Нанесите его на лицо, массируйте круговыми движениями, затем тщательно смойте водой.

Увлажните кожу

Завершите процесс удаления макияжа нанесением увлажняющего средства или тоника, чтобы подготовить кожу к последующему уходу. 

Соблюдая эти шаги, вы сможете быстро и эффективно снять макияж и поддерживать здоровье вашей кожи.

Демакияж. Очищение кожи
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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