Весеннее обновление: тенденции макияжа 2024 года для красочных перемен

Тренды весеннего макияжа 2024: идеи для обновления образа

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна - это время обновления и перемен. После зимней спячки мы стремимся выйти из уютных коконов, словно красочные бабочки, и это обновление начинается с макияжа. В этот период можно экспериментировать с цветом, текстурой и даже вдохнуть дух моды 2016 года. Вот несколько идей от byrdie.com для обновления вашего образа на весну 2024 года.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кукольная красота

В этом сезоне модные вариации на тему кукольного образа будут встречаться чаще всего с пастельными тенями и матовой кожей. Подумайте о прозрачном блеске, который добавит объема вашим губам.

Хром на веках

Весна подходит для экспериментов с цветом и текстурой. Хромированная подводка для глаз придает макияжу эффектный вид, особенно если вы предпочитаете натуральные оттенки. Также попробуйте дуохромные пигменты для век, которые добавят образу изюминку.

Брови в стиле 90-х

Тонкие, ухоженные брови, вдохновленные 90-ми годами, возвращаются в моду. Такой вариант придаст образу изысканности.

Лёгкий румянец

Прозрачные румяна добавляют женственности и свежести вашему образу. Наносите их легкими мазками на щеки для создания естественного покрытия.

Губы нюдового цвета

Весной, чтобы сбалансировать яркий макияж глаз и румян, выбирайте нюдовые оттенки помады. Коричневый карандаш и светлый оттенок помады создадут элегантный образ.

Игривый минимализм

Простые, но выразительные детали макияжа, такие как яркие тени в уголках глаз и блеск на губах, придают образу игривость и свежесть. Оптимальный выбор для весеннего настроения!

Макияж 2016

Для тех, кто любит нестандартные решения, можно обратиться к трендам макияжа 2016 года, чтобы найти вдохновение для своего образа.

Экспериментируйте с цветами и стилями для создания уникального образа, который выделит вас из толпы.

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