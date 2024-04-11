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Этикет чаевых: почему и как оставлять денежную благодарность мастеру в салоне красоты

Следует ли оставлять чаевые мастеру в салоне красоты

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Казалось бы, недавно только мы освоили искусство оставлять чаевые в ресторанах и кафе. Некоторые до сих пор относятся к этой практике с недоверием. Однако последние годы стали свидетелями моды на оставление чаевых мастерам салонов красоты. После процедур маникюра, стрижки или коррекции бровей клиенты все чаще оставляют денежные чаевые или осуществляют перевод на карту.

Следует ли оставлять чаевые мастеру в салоне красоты
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Но ведь мы уже платим за услуги в салоне, часто не малые суммы, так почему же нужно дополнительно давать чаевые? Хотя счет в ресторане мы тоже оплачиваем, и тем не менее, мы благодарим официанта, если нам понравилось обслуживание.

Мастера салонов получают лишь часть от оплаты за услугу. Обычно в договорах указывается процентное соотношение, например, 40 на 60 или 30 на 70. Таким образом, мастер получает лишь часть суммы, а остальное идет в кассу салона.

Оставим математику в стороне и рассмотрим конкретный пример. Мастер проводит три или пять часов на сложном окрашивании волос, уходе за ними, и услуга обходится в 15 тысяч рублей. Мастер получит лишь долю этой суммы, например, 4500 рублей. Конечно, это не так много, но и не так мало. Поэтому, если вам понравилось обслуживание, почему бы не выразить свою благодарность дополнительными чаевыми?

Количество чаевых зависит от вашей финансовой возможности и восторга от оказанных услуг. В ряде стран принято оставлять не менее 15 процентов от стоимости услуги, а если вы довольны на 100%, то 20 процентов. Однако в российских реалиях подобные суммы могут показаться слишком высокими. Обычно чаевые составляют от 300 до 500 рублей, но если вы можете себе позволить, можете оставить и больше. Нет четких правил, все зависит от вашего усмотрения и благоразумия.

Чаевые в салоне красоты
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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