Этикет чаевых: почему и как оставлять денежную благодарность мастеру в салоне красоты

Следует ли оставлять чаевые мастеру в салоне красоты

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Казалось бы, недавно только мы освоили искусство оставлять чаевые в ресторанах и кафе. Некоторые до сих пор относятся к этой практике с недоверием. Однако последние годы стали свидетелями моды на оставление чаевых мастерам салонов красоты. После процедур маникюра, стрижки или коррекции бровей клиенты все чаще оставляют денежные чаевые или осуществляют перевод на карту.

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Но ведь мы уже платим за услуги в салоне, часто не малые суммы, так почему же нужно дополнительно давать чаевые? Хотя счет в ресторане мы тоже оплачиваем, и тем не менее, мы благодарим официанта, если нам понравилось обслуживание.

Мастера салонов получают лишь часть от оплаты за услугу. Обычно в договорах указывается процентное соотношение, например, 40 на 60 или 30 на 70. Таким образом, мастер получает лишь часть суммы, а остальное идет в кассу салона.

Оставим математику в стороне и рассмотрим конкретный пример. Мастер проводит три или пять часов на сложном окрашивании волос, уходе за ними, и услуга обходится в 15 тысяч рублей. Мастер получит лишь долю этой суммы, например, 4500 рублей. Конечно, это не так много, но и не так мало. Поэтому, если вам понравилось обслуживание, почему бы не выразить свою благодарность дополнительными чаевыми?

Количество чаевых зависит от вашей финансовой возможности и восторга от оказанных услуг. В ряде стран принято оставлять не менее 15 процентов от стоимости услуги, а если вы довольны на 100%, то 20 процентов. Однако в российских реалиях подобные суммы могут показаться слишком высокими. Обычно чаевые составляют от 300 до 500 рублей, но если вы можете себе позволить, можете оставить и больше. Нет четких правил, все зависит от вашего усмотрения и благоразумия.

Чаевые в салоне красоты