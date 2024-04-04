Помещаем ладони на стол: руководство по уходу за кожей рук

Руки на стол: гид по уходу за руками

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Традиционно обсуждается уход за руками преимущественно зимой, однако весной вопрос остается актуальным, так как отсутствие перчаток и воздействие ветра и отопления продолжают сушить кожу не менее, чем в морозы.

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Сухость кожи рук — это проблема, с которой сталкиваются из-за атопического дерматита в ремиссии, привычки ходить без перчаток и воздействия жесткой московской воды. Более девяти лет используют кремы для рук и испробовали почти все, что есть на рынке. Теперь имеется определенная система ухода, которую они пытаются придерживаться хотя бы раз в неделю.

Скрабы: сухая кожа нуждается в регулярном отшелушивании, чтобы полезные вещества могли проникнуть через ороговевший слой. Используют скраб для тела дважды в неделю и также делают массаж рук, иногда прибегая к специальным скрабам для рук. Они обычно мягкие и можно использовать их часто. Хороший скраб можно найти, например, в серии Satin Hands от Mary Kay или масляном эксфолианте Yves Rocher.

Маски: корейские маски-перчатки, такие как те, что производят Cettua и Holika Holika, стали открытием. Они обычно состоят из двух слоев — непромокаемого полиэтиленового и пропитанного сывороткой тканевого слоев. Эффект можно усилить, оставив их на ночь. Это почти как парафинотерапия, но дешевле и удобнее.

Кремы: кремы для рук — основной уходовый продукт. Предпочитают использовать несколько кремов одновременно, так как это работает лучше на их коже. Обычно наносят крем только на ночь, стараясь выбирать максимально эффективные средства, такие как L'Occitane или Kiehl's Ultimate Strength Hand Salve. В течение дня используют более легкий крем, такой как Clarins Hand and Nail Treatment, который мгновенно впитывается и оставляет приятное ощущение.

Средства для кутикулы: когда-то уделяли большое внимание уходу за кутикулой, но теперь часто используют те же средства, что и для рук. Иногда делают легкий массаж с абрикосовым маслом или бальзамом. Удобно иметь при себе бальзам в карандаше, например, Maybelline Dr. Rescue, который можно использовать в любое время.

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