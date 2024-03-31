Отличные бюджетные скрабы для ухода за губами

Лучшие бюджетные скрабы для губ

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Скрабы для губ — незаменимые помощники в холодное время года, предоставляющие деликатный уход, очищение и увлажнение. Однако важно помнить, что кожа губ очень тонкая и не обладает сальными железами, поэтому может быстро обезвоживаться при частом использовании скраба.

Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

При выборе скраба стоит избегать продуктов с ароматизаторами, ментолом и салициловой кислотой, так как они могут вызывать раздражение и сушить кожу. Окклюзионные материалы, такие как воски и вазелин, способствуют удержанию влаги и поддержанию комфорта кожи губ. После скрабирования важно нанести на губы питательный бальзам или витамин E.

Среди бюджетных вариантов скрабов для губ выделяются несколько популярных продуктов:

Скраб для губ Popcorn от Lush, обогащенный солью и сахаром для отличного пилинга и органическими маслами кокоса и жожоба для увлажнения.

Скраб для губ "Шоколад" от "Спивакъ", эффективно увлажняющий и выравнивающий рельеф губ за счет натуральных компонентов в составе.

Скраб для губ SOFT LIPS от PROMAKEUP laboratory, основанный на полирующих частицах для удаления сухих ороговевших участков кожи и увлажнения губ.

Сахарный скраб "Первая любовь" от WellCosmetics, содержащий натуральные растительные компоненты для устранения шелушений и мягкости губ.

Бесцветное средство для отшелушивания кожи губ Studio Lip Exfoliator от E. L. F. Cosmetics, представленное в удобной стиковой упаковке, обеспечивающей экстренный пилинг и увлажнение.

Лучшие скрабы для губ 2019 | Битва Брендов | OSIA&MAKEUP.UA