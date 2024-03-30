Вся информация о косметике для подростков, которая вас интересует

Дерматолог из клиники БиоМи Вита, Инга Козыренко, делится советами по уходу за проблемной кожей и рекомендуемыми брендами косметики.
Ухаживать за кожей необходимо с самого раннего возраста, начиная с младенчества. Важно увлажнять кожу, особенно зимой, чтобы предотвратить обветривание и уменьшить риск раздражений. Даже у детей, вступивших в период пубертата, требуется уходовая косметика, особенно если у них начинают появляться проблемы с кожей, такие как комедоны или избыточная сальность.
Для подростков рекомендуется использовать средства для умывания и очищения кожи, а также средства в стиках с высоким содержанием кислот для локального применения на угревые высыпания. Увлажняющие эмульсии и кремы без жирной основы подходят для ежедневного использования, а также рекомендуется использовать тоник после очищения кожи.
Очищающие маски на основе глины и скрабы с мелкими эксфолирующими частицами могут применяться раз в неделю для глубокого очищения кожи. При выборе косметики следует обращать внимание на состав, избегая средств с высоким содержанием спиртов, которые могут пересушивать кожу, и отдавая предпочтение средствам с кислотами, такими как салициловая, миндальная и гликолевая кислоты.
Для подростков с атопическим дерматитом рекомендуются легкие увлажняющие средства без жирной основы. Важно также следить за питанием, контролировать эмоциональное состояние и избегать злоупотребления гормональными мазями.
При выборе подростковой уходовой косметики рекомендуется обращаться к аптечным брендам, таким как La Roche-Posay, Vichy и Uriage, а также обратить внимание на серию SpaTeen от бренда Pevonia Botanica, которая содержит противовоспалительные компоненты и увлажняющие ингредиенты.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.