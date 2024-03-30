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Вся информация о косметике для подростков, которая вас интересует

Косметика для подростков: все, что вы хотели знать

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Дерматолог из клиники БиоМи Вита, Инга Козыренко, делится советами по уходу за проблемной кожей и рекомендуемыми брендами косметики.

Косметика для подростков: все, что вы хотели знать
Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES is licensed under CC BY 2.0

Ухаживать за кожей необходимо с самого раннего возраста, начиная с младенчества. Важно увлажнять кожу, особенно зимой, чтобы предотвратить обветривание и уменьшить риск раздражений. Даже у детей, вступивших в период пубертата, требуется уходовая косметика, особенно если у них начинают появляться проблемы с кожей, такие как комедоны или избыточная сальность.

Для подростков рекомендуется использовать средства для умывания и очищения кожи, а также средства в стиках с высоким содержанием кислот для локального применения на угревые высыпания. Увлажняющие эмульсии и кремы без жирной основы подходят для ежедневного использования, а также рекомендуется использовать тоник после очищения кожи.

Очищающие маски на основе глины и скрабы с мелкими эксфолирующими частицами могут применяться раз в неделю для глубокого очищения кожи. При выборе косметики следует обращать внимание на состав, избегая средств с высоким содержанием спиртов, которые могут пересушивать кожу, и отдавая предпочтение средствам с кислотами, такими как салициловая, миндальная и гликолевая кислоты.

Для подростков с атопическим дерматитом рекомендуются легкие увлажняющие средства без жирной основы. Важно также следить за питанием, контролировать эмоциональное состояние и избегать злоупотребления гормональными мазями.

При выборе подростковой уходовой косметики рекомендуется обращаться к аптечным брендам, таким как La Roche-Posay, Vichy и Uriage, а также обратить внимание на серию SpaTeen от бренда Pevonia Botanica, которая содержит противовоспалительные компоненты и увлажняющие ингредиенты.

Косметичка для подростка. #косметичка
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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