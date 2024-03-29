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Что делать, если появились прыщи после пилинга, и как с этим справиться?

Прыщи после пилинга: что делать и как быть

1:00
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Как избежать прыщей после пилинга и как справиться с возникшими воспалениями? Обычно после пилинга кожа должна стать ровной, гладкой и сияющей, но иногда процедура может привести к появлению прыщей.

Прыщи после пилинга: что делать и как быть
Фото: Own work by LBPics is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2

Возможные причины включают неправильную подготовку кожи к процедуре, выбор неподходящего препарата, аллергические реакции, неправильное ухода после процедуры, инфекции или гормональные нарушения. Химические пилинги часто вызывают шелушение и размягчают верхние слои кожи, что может сопровождаться появлением прыщей. Важно не трогать кожу руками, поддерживать ее влажность и использовать средства с SPF-фактором. Рекомендуется также избегать посещения бассейна или спортивного зала в первую неделю после пилинга. После процедуры стоит использовать мягкие очищающие средства и не заниматься самолечением.

Если прыщи не проходят, важно обратиться к косметологу или дерматологу для консультации и лечения.

ПИЛИНГИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ПРИ АКНЕ/ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРИ АКНЕ ИЗ ПИЛИНГОВ/ВЫЛЕЧИТЬ ПРЫЩИ ПИЛИНГОМ.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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