Изысканная и женственная причёска : как заплести косу рыбий хвост?

Делаем элегантный образ: урок плетения косы рыбий хвост

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Этот удивительный способ заплести косу добавит вашему образу изысканности и женственности. Давайте вместе с realsimple.com разберемся, как это сделать правильно.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Шаг 1

Нанесите немного пудры или спрея для создания объема на корни и по всей длине волос. Разделите волосы на две равные части, начиная от середины головы и до кончиков. Обозначим одну сторону как А, а другую как Б.

Шаг 2

Возьмите небольшую прядь волос с одной стороны (стороны А) и начните плести по принципу косички, перекрещивая ее с прядью с противоположной стороны (стороны Б) , держа две части разделенными по мере продвижения вниз

Шаг 3

Повторите тот же процесс с противоположной стороны (стороны Б), перекрещивая приди со стороны А. Продолжайте плести, добавляя новые волоски в процессе.

Шаг 4

Повторяйте эти действия, перемещаясь между сторонами А и Б, пока не достигнете конца косы. Убедитесь, что все волосы убраны в заплетенную косу.

Шаг 5

Закрепите конец косы резинкой или заколкой. По вашему желанию, вы можете оставить косу плотной или аккуратно вытащить пряди, чтобы создать более расслабленный и естественный вид. Для фиксации используйте немного геля или лака для волос.

Следуя этим простым шагам, вы легко сможете создать элегантный и стильный "Рыбий хвост".

Плетение косы "рыбий хвост". Прическа на каждый день.