Не принимать душ, укладываться спать днем и прочие привычки, которые кажутся вредными, но могут неожиданно оказаться полезными

Представьте, некоторые из тех вредных привычек, которые мы обычно осуждаем, могут на самом деле приносить пользу для организма. Например, жевание жвачки. Эта привычка, несмотря на некоторые негативные аспекты, может улучшить концентрацию внимания благодаря насыщению мозга кислородом.

Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International