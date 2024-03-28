Не принимать душ, укладываться спать днем и прочие привычки, которые кажутся вредными, но могут неожиданно оказаться полезными

Не мыться, спать днем и другие вредные привычки, которые неожиданно приносят пользу

Представьте, некоторые из тех вредных привычек, которые мы обычно осуждаем, могут на самом деле приносить пользу для организма. Например, жевание жвачки. Эта привычка, несмотря на некоторые негативные аспекты, может улучшить концентрацию внимания благодаря насыщению мозга кислородом.

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Другой пример — грызть ногти. Хотя это может показаться неестественным, научные исследования указывают на то, что это помогает укрепить иммунитет.

Не стоит также забывать о некоторых других привычках, таких как игры в компьютерные игры, создание беспорядка и даже дневной сон, которые могут оказаться полезными для креативности, развития мышления и общего здоровья.





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