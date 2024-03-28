Стоит ли практиковать утреннее очищение кожи лица?

Следует ли утром умывать лицо

Вопрос утреннего умывания остается спорным, и косметологи до сих пор не достигли единого мнения по этому поводу. Одни специалисты поддерживают традиционный подход к уходу за кожей, рекомендуя умываться дважды в день — утром и вечером.

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Другие считают, что необходимо ориентироваться на индивидуальные особенности кожи. В случае нормального или сухого типа кожи, достаточно проводить умывание лица только вечером. Ночью лицо не подвергается воздействию внешних факторов, что уменьшает необходимость лишнего очищения кожи.

Например, актриса Сальма Хайек не умывает лицо вечером, следуя советам своей бабушки. Она уверяет, что сохранение естественного слоя жира на коже помогает сохранить её защитные функции.

Мы склоняемся к мнению бабушки актрисы и придерживаемся рекомендаций косметологов, которые призывают избегать чрезмерного использования агрессивных очищающих средств.

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