Актриса Сидни Суини из сериала "Эйфория" поделилась своими секретами красоты

Фанаты актрисы Сидни Суини постоянно восхищаются ее модельной внешностью, но она утверждает, что не прибегает к инъекциям. В интервью для WSJ Magazine 26-летняя звезда рассказала о своих секретах красоты.
Оказалось, что основные принципы, которыми она следует, довольно стандартны: ранние подъемы, достаточное количество потребляемой воды и интенсивные тренировки.
Однако Сидни также поразила своих поклонников, заявив, что никогда не пила кофе и не планирует это делать. Даже при ситуациях, когда ей удается поспать всего несколько часов из-за актерской работы, она всегда чувствует себя бодрой.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.