Актриса Сидни Суини из сериала "Эйфория" поделилась своими секретами красоты

Звезда "Эйфории" Сидни Суини раскрыла секреты красоты

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Фанаты актрисы Сидни Суини постоянно восхищаются ее модельной внешностью, но она утверждает, что не прибегает к инъекциям. В интервью для WSJ Magazine 26-летняя звезда рассказала о своих секретах красоты.

Фото: openverse.org by Elena Ternovaja is licensed under CC BY-SA 3.0.

Оказалось, что основные принципы, которыми она следует, довольно стандартны: ранние подъемы, достаточное количество потребляемой воды и интенсивные тренировки.

Однако Сидни также поразила своих поклонников, заявив, что никогда не пила кофе и не планирует это делать. Даже при ситуациях, когда ей удается поспать всего несколько часов из-за актерской работы, она всегда чувствует себя бодрой.

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