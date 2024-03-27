До самого конца: маски, обеспечивающие мгновенный результат

До последней капли: маски мгновенного эффекта

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подготовка к важным событиям, свиданиям или собеседованиям, а также восстановление после вечеринок может быть вызовом, и не всегда возможно посещать салон красоты для восстановления кожи. Однако существуют проверенные маски, способные мгновенно освежить уставшую, тусклую и обезвоженную кожу.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Маска с церамидами для интенсивного увлажнения, The Oozoo, представляет собой инновационный продукт с дозатором-"шприцом", содержащим активные ингредиенты, смешивающиеся с основным составом маски. Этот комплекс увлажняющих веществ делает кожу сияющей, обеспечивая питание и защиту. Подобная маска может стать заменой косметологическим процедурам перед важными встречами.

Специальная пробуждающая маска против признаков усталости The Special Mask, Evidens de Beaute, предназначена для оживления уставшей кожи. Она абсорбирует загрязнения, тонизирует и разглаживает кожу, улучшает ее цвет и уменьшает покраснения за несколько минут.

Сверкающая маска для лица Gold Envy, Oribe, содержит комплекс масел цветов эдельвейса и пептидов, которые придают коже сияние и здоровый блеск, а также мягко отшелушивают ее. Эта маска идеальна для восстановления сухой и тусклой кожи всего за 10 минут.

Крем-маска с черной розой Black Rose Cream Mask, Sisley, известна своими восстанавливающими свойствами. Она содержит экстракты листьев красного винограда, черной розы, физалиса, оливы и масло карите, которые тонизируют, разглаживают и успокаивают кожу. Эта маска также может использоваться для восстановления кожи после употребления алкоголя, если наносить ее толстым слоем на ночь.

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