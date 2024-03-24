Состав, близкий к натуральному, и легкая консистенция: список из семи продуктов с SPF для лица с чувствительной кожей

Максимально натуральный состав и легкая текстура: топ-7 средств с SPF для чувствительной кожи лица

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Косметологи и дерматологи настаивают на постоянном использовании средств с SPF на лицо и открытые части тела в течение всего года. Особенно важно наносить их повторно каждые два-три часа в летний период или при длительном пребывании на улице. Однако для людей с чрезвычайно чувствительной или аллергичной кожей это может стать настоящим испытанием. Многие солнцезащитные кремы и лосьоны, хотя и защищают от ультрафиолетовых лучей, часто вызывают раздражение лица, проявляющееся в виде высыпаний, воспалений или раздражений.

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Врач-дерматокосметолог Виктория Гонарук рекомендует обращать внимание на составы солнцезащитных средств и избегать наличия в них парабенов, сильных консервантов, отдушек и других ингредиентов, которые могут вызвать индивидуальную непереносимость. Подбор подходящего солнцезащитного средства может помочь косметолог или наша подборка, включающая в себя новинки и бестселлеры с максимально легкими текстурами и гипоаллергенными ингредиентами.

Дневной крем для лица SPF50 Pure White, EISENBERG: легкая текстура и максимально натуральный состав делают его идеальным выбором для чувствительной кожи. Он защищает от ультрафиолета, нормализует водно-липидный баланс и оставляет на лице легкое сияние. Крем для лица SPF50, Caudalie: продукты Caudalie известны своими натуральными составами, и этот крем не исключение. Органическая виноградная вода увлажняет и успокаивает кожу, а биоразлагаемая формула не наносит вред окружающей среде. Антистресс-крем для лица SPF15 Hydra Zen Neurocalm, Lancome: этот крем разработан для чувствительной и обезвоженной кожи. Содержит глицерин, диметикон и каприлиль-диколь для увлажнения и защиты, а также экстракты пиона и какао для тонизирования и смягчения. Крем для лица c нано-частицами SPF30 Silky Bronze, Sensai: идеально подходит для предотвращения фотостарения и глубокого увлажнения кожи. Его легкая текстура приятна для использования. Дымка-молочко для лица и тела Sunny, Payot: содержит витамины E и C, экстракт подсолнечника и комплекс на основе экстракта шиповника, масла кокоса и облепихи для усиления действия защитных фильтров. Тонирующий флюид для лица SPF50 Anthelios Shaka, La Roche-Posay: подходит даже для кожи, склонной к солнечной аллергии. Защищает от всех видов солнечных лучей и придает лицу легкий золотистый оттенок. Крем для лица SPF50, Avene: натуральный состав на основе термальной воды подходит даже для детей и обладает заживляющими свойствами, что особенно важно после хирургических вмешательств или косметологических процедур.

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