Каковы различия между косметологией для мужчин и для женщин?

Чем мужская косметология отличается от женской

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Исследование Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS) выявило, что ежегодно в мире проводится более трех миллионов косметологических процедур для мужчин, что составляет 14% от общего числа. С каждым годом мужчины все больше обращают внимание на свою внешность: бренды выпускают мужские продукты ухода, а салоны создают отдельные разделы на своих сайтах для "мужской косметологии".

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Последствия косметологических процедур на мужской коже проявляются намного быстрее, чем на женской, благодаря более плотной структуре кожи и большему содержанию коллагена. Мужчины предпочитают процедуры, которые не оставляют заметных следов, и часто выбирают инъекции ботокса и филлеров на основе гиалуроновой кислоты для разглаживания морщин и моделирования лица.

Техники и количество используемых средств могут отличаться в зависимости от анатомических особенностей мужского лица. Самые популярные процедуры среди мужчин — чистки и пилинги, так как мужская кожа более склонна к загрязнению из-за ежедневного бритья.

Хотя мужчины могут испытывать смущение и страх перед косметологическими процедурами, они становятся более открытыми к ним, особенно под влиянием партнеров или в случае необходимости выглядеть на публике. Начинать посещать косметолога рекомендуется еще до 30 лет, когда признаки старения становятся заметными.

Мужчины различных профессий, особенно те, кто часто выступает перед публикой, чаще обращаются к косметологам, включая актеров, ведущих и политиков.

МУЖСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Топ процедур для мужчин.