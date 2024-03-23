Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иллюзия высокого потолка при помощи обычных штор: лучшие советы
Лариса Долина опубликовала стихи о трагедии в Крокус Сити Холле
Кинологи рассказали, как сделать собаку счастливой
Глава Pravda.Ru Горшенин призвал привлечь к ответственности лиц, выдавших террористам из "Крокуса" документы для гражданства РФ
Любопытные факты о новом фильме "Летучий корабль"
Определен идеальный овощ для увеличения выгоды тренировок
Пять правил успешной продажи подержанного автомобиля, согласно экспертам
Тренер Елена Соболь рассказала об упражнениях на плечи, бицепс и трицепс для подтянутых рук
Семена лучше для дачи: выбираем обычные или дражированные
Каковы различия между косметологией для мужчин и для женщин?

Чем мужская косметология отличается от женской

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Исследование Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS) выявило, что ежегодно в мире проводится более трех миллионов косметологических процедур для мужчин, что составляет 14% от общего числа. С каждым годом мужчины все больше обращают внимание на свою внешность: бренды выпускают мужские продукты ухода, а салоны создают отдельные разделы на своих сайтах для "мужской косметологии".

Чем мужская косметология отличается от женской
Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Последствия косметологических процедур на мужской коже проявляются намного быстрее, чем на женской, благодаря более плотной структуре кожи и большему содержанию коллагена. Мужчины предпочитают процедуры, которые не оставляют заметных следов, и часто выбирают инъекции ботокса и филлеров на основе гиалуроновой кислоты для разглаживания морщин и моделирования лица.

Техники и количество используемых средств могут отличаться в зависимости от анатомических особенностей мужского лица. Самые популярные процедуры среди мужчин — чистки и пилинги, так как мужская кожа более склонна к загрязнению из-за ежедневного бритья.

Хотя мужчины могут испытывать смущение и страх перед косметологическими процедурами, они становятся более открытыми к ним, особенно под влиянием партнеров или в случае необходимости выглядеть на публике. Начинать посещать косметолога рекомендуется еще до 30 лет, когда признаки старения становятся заметными.

Мужчины различных профессий, особенно те, кто часто выступает перед публикой, чаще обращаются к косметологам, включая актеров, ведущих и политиков.

МУЖСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Топ процедур для мужчин.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Идеальное место для толстянки: поставьте её туда и привлеките деньги в дом — улучшится финансовый достаток

При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.

Куда поставить толстянку в доме?
Зачем опрыскивать сад белизной?
Белизна является важным средством для борьбы с различными вредителями
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы
Раскрыта неожиданная причина срыва запуска "Союза" в последний момент: села батарейка
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Откажитесь от плинтусов: новый тренд в интерьере — парящие стены
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Это растение цветёт до первого снега: создайте волшебную атмосферу в саду — настоящая жемчужина на вашем участке
Это растение цветёт до первого снега: создайте волшебную атмосферу в саду — настоящая жемчужина на вашем участке
Последние материалы
Глава Pravda.Ru Горшенин призвал привлечь к ответственности лиц, выдавших террористам из "Крокуса" документы для гражданства РФ
Любопытные факты о новом фильме "Летучий корабль"
Определен идеальный овощ для увеличения выгоды тренировок
Чем мужская косметология отличается от женской
Пять правил успешной продажи подержанного автомобиля, согласно экспертам
Тренер Елена Соболь рассказала об упражнениях на плечи, бицепс и трицепс для подтянутых рук
Семена лучше для дачи: выбираем обычные или дражированные
Ортодонт Боловина: брекеты можно установить в любом возрасте
Российские компании объявили дивиденды за 2023 год
Эксперт высказался о потенциальной опасности чипов Маска, которые возвращают зрение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников