Лечения опрелостей у младенцев: семь натуральных средств, чтобы избавиться от раздражения

Натуральные средства от опрелостей у ребёнка: проверенные временем методы

Чтобы избавиться от раздражений на коже вашего малыша, не обязательно обращаться к магазинным средствам. Вот несколько проверенных временем способов, которые предлагает портал experthometips.com.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Кокосовое масло: это средство, которое обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, которые помогут избавиться от опрелостей. Грудное молоко: оно содержит антитела, которые могут помочь в борьбе с опрелостями. Нанесите немного молока на пораженные участки кожи. Вазелин: используйте его как барьер между кожей ребенка и подгузником, чтобы предотвратить раздражение. Кукурузный крахмал: после купания, нанесите крахмал на сухую кожу, чтобы предотвратить опрелости. Ромашковый чай и мед: создайте раствор ромашкового чая с медом и используйте его для протирания кожи ребенка. Он обладает антисептическими свойствами и снимает воспаление. Алоэ вера: нанесите гель алоэ вера на раздраженные участки. Это средство успокаивает кожу и ускоряет заживление Английская соль: просто добавьте её немного в ванну, чтобы подсушить раздражения на коже малыша.

Эти натуральные средства могут помочь справиться с опрелостями и обеспечить комфорт вашему малышу.

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