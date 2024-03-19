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Пять увлекательных вопросов о самом популярном ингредиенте: гиалуроновой кислоте

Гиалуроновая кислота: пять интересных вопросов о самом известном компоненте

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Всемирно известная гиалуроновая кислота стала главным компонентом в косметической индустрии. Независимо от уровня вовлеченности в мир красоты, большинство людей понимают, что наличие этого компонента в продукте гарантирует его высокий спрос. Тем не менее, не все виды гиалуроновой кислоты равнозначны, и не всегда легко выбрать подходящее средство, не попав на маркетинговые уловки.

Гиалуроновая кислота: пять интересных вопросов о самом известном компоненте
Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.

Косметолог-эстетист Таисия Петрова разъясняет, как правильно подбирать косметику с гиалуроновой кислотой, описывает ее эффективность в зависимости от возраста, и объясняет, когда целесообразно применение инъекций с этим компонентом.

Гиалуроновая кислота в косметических средствах бывает двух видов: высокомолекулярная и низкомолекулярная. Высокомолекулярная форма увлажняет поверхностно, в то время как низкомолекулярная проникает в глубокие слои кожи, обеспечивая увлажнение изнутри.

Этот компонент увлажняет, успокаивает раздражения, предотвращает сухость и разглаживает морщины. На упаковке косметических средств гиалуроновая кислота может фигурировать под разными названиями, такими как Hyaluronic acid, sodium hyaluronate и другие.

Нельзя перестараться с использованием гиалуроновой кислоты, так как разные средства выполняют разные функции. Инъекции с гиалуроновой кислотой могут быть совмещены с топическими средствами, так как они работают на разных уровнях кожи. Рекомендуется начинать процедуры с использованием гиалуроновой кислоты с 25-30 лет, однако это индивидуально и требует консультации с косметологом.


УКОЛЫ КРАСОТЫ. Что нужно знать о гиалуроновой кислоте
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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