Пять увлекательных вопросов о самом популярном ингредиенте: гиалуроновой кислоте

Гиалуроновая кислота: пять интересных вопросов о самом известном компоненте

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Всемирно известная гиалуроновая кислота стала главным компонентом в косметической индустрии. Независимо от уровня вовлеченности в мир красоты, большинство людей понимают, что наличие этого компонента в продукте гарантирует его высокий спрос. Тем не менее, не все виды гиалуроновой кислоты равнозначны, и не всегда легко выбрать подходящее средство, не попав на маркетинговые уловки.

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Косметолог-эстетист Таисия Петрова разъясняет, как правильно подбирать косметику с гиалуроновой кислотой, описывает ее эффективность в зависимости от возраста, и объясняет, когда целесообразно применение инъекций с этим компонентом.

Гиалуроновая кислота в косметических средствах бывает двух видов: высокомолекулярная и низкомолекулярная. Высокомолекулярная форма увлажняет поверхностно, в то время как низкомолекулярная проникает в глубокие слои кожи, обеспечивая увлажнение изнутри.

Этот компонент увлажняет, успокаивает раздражения, предотвращает сухость и разглаживает морщины. На упаковке косметических средств гиалуроновая кислота может фигурировать под разными названиями, такими как Hyaluronic acid, sodium hyaluronate и другие.

Нельзя перестараться с использованием гиалуроновой кислоты, так как разные средства выполняют разные функции. Инъекции с гиалуроновой кислотой могут быть совмещены с топическими средствами, так как они работают на разных уровнях кожи. Рекомендуется начинать процедуры с использованием гиалуроновой кислоты с 25-30 лет, однако это индивидуально и требует консультации с косметологом.





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